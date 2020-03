Wie ein gebürtiger Laupheimer die Corona-Krise in den USA erlebt: Toilettenpapier und Waffen sind gefragt

Dirk Lange ist in Laupheim aufgewachsen. Er machte eine Ausbildung zum Pharmakant bei Rentschler, anschließend bildete er sich zum Industriemeister und Technischen Betriebswirt weiter. Nach 13 Jahren bei Rentschler wurde er von einer amerikanischen Biotech-Firma abgeworben und zog mit seiner Frau Antonija, seinem Sohn Marvin und seiner Tochter Marissa in die USA. Dort wurde seine zweite Tochter Marleen geboren. Weitere Jobangebote führten ihn kurzzeitig zurück nach Europa. 2016 meldete sich sein vormaliger Arbeitgeber aus den USA, Lange sollte die operativen Geschäfte leiten – er nahm an. Anfang März dieses Jahres ist er zum CEO bestimmt worden und leitet nun die Gesamtfirma mit rund 1000 Mitarbeitern.