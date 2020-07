Wie die Fahrradwerkstatt Menschen mobil macht

Die Laupheimer Fahrradwerkstatt „KaJoMa“ hat gefeiert: Vor rund fünf Jahren wurde die Einrichtung gegründet und vor einem Jahr eröffnete sie ihre Räumlichkeiten in der Mittelstraße 49. Seitdem reparieren Karl Winghart, Johann Speidel und Manfred Küpper die von Mitbürgern und Mitbürgerinnen gespendeten Fahrräder und stellen sie Flüchtlingen und Hilfsbedürftigen zur Verfügung. Rückblickend zeigt sich das Team stolz ob des erfolgreichen Projekts. Dankbar ist es zugleich für die vielfältige Unterstützung von zahlreichen Laupheimern.

Ihr ehrenamtliches Engagement geht im Übrigen über den Stadtkreis hinaus und wirkt bis in die umliegenden Gemeinden - auch jenseits der Kreisgrenze. „Wir haben ein Netzwerk etabliert und helfen Menschen im Alb-Donau-Kreis, in Ulm und Neu-Ulm und in Rumänien. Unsere Kontakte gehen durch die Zusammenarbeit mit der Aktion Hoffnung, bis nach Burundi und Südafrika“, sagt Manfred Küpper, einer der Ansprechpartner des Projekts. Oberbürgermeister Gerold Rechle, Sozialdezernent Josef Schoch und seine Mitarbeiterin Erna Fischbach, überreichten im Juli 2019, als Anerkennung für das Engagement, die Schlüssel für das neue Ladenlokal. „Nun sind wir auch bei Wind und Wetter zuverlässig einsatzbereit“, verkündete das Team damals.

Bei der kleinen Jubiläumsfeier im Juli 2020, die gemäß der Corona-Verordnungen stattfand, würdigte Josef Schoch die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen. Auch die Mitarbeiterin der ökumenischen Flüchtlingsarbeit von Caritas und Diakonie, Julia Blessing, freut sich über den Einsatz der Werkstatt-Mitarbeiter. „Was wäre unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt. Mit dem vorbehaltslosen Geben von Zeit, Herzblut und Talent, ist gerade das Ehrenamt der Motor unserer Gesellschaft“, lobt sie.

Der Lockdown durch Corona hatte Folgen für die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen: So blieb die Fahrradwerkstatt bis Ende Mai geschlossen. Der Nachholbedarf war gewaltig, doch dank der Verstärkung des Teams durch Gonzalo Garcia, der nun seit Kurzem seine Fachkenntnisse und sein Engagement einbringt, ist eine wertvolle Unterstützung hinzu gekommen. Natürlich freuen sich die Werkstattmitarbeiter über jedes weitere gespendete Fahrrad, das Menschen in prekärer Lage von großem Nutzen sein. Interessierte können die Fahrradwerkstatt „KaJoMa“ immer dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr aufsuchen. Ansprechpartner für Fahrradspenden ist Manfred Küpper: Telefonnummer 0171/7770201; E-Mail: kuepper-manfred@web.de