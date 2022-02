So soll der Laupheimer Einzelhandel jetzt wieder angekurbelt werden

Der „Treffpunkt Laupheim“ plant voll Tatendrang das Jahr 2022. Bei ihrer Jahreshauptversammlung am Montag hat die Werbegemeinschaft ihre bisherige Vorstandschaft im Amt bestätigt. Für die Zeit nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Beschränkungen am 20. März sind zudem etliche Aktionen und Veranstaltungen geplant, um die Laupheimer Innenstadt wiederzubeleben. „700 Tagen Pandemie waren eine schwere Zeit. Aber wir sind glücklich, dass alle ihre Geschäfte halten konnten und uns die Kunden die Treue gehalten haben“, sagte der erste Vorsitzende Harry Remane.

Im Möbelhaus kreative Ideen entwickelt

Im vergangenen Jahr habe vieles kurzfristig und angepasst an die sich ändernden Bestimmungen geplant werden müssen. Bei wöchentlichen Treffen im Möbelhaus Mock seien aber kreative Ideen entwickelt worden. „Wir haben auf die Lage reagiert, das Beste daraus gemacht und das ist uns sehr gut gelungen“, lobte Remane und hob mit den rot erleuchteten Schaufenstern eine Aktion hervor, mit der mehr als 50 Laupheimer Unternehmen im Januar 2021 auf die schwierige Situation im Einzelhandel aufmerksam machten.

Der Ausschuss des „Treffpunkt Laupheim“: Jochen Rapp (von links), der scheidende Kassier Pierre Reisinger, Harry Remane, Regina Mock, Stefan Laese, Kai Naethke und Judith Apel. (Foto: Thomas Werz)

Mit Aktionen wie „Long weekend – Happy Back in Town“ oder „Mixed Night in Town“ mit langen Öffnungszeiten sei es gelungen, die Innenstadt abends auch mit Musik und Kunst zu beleben – und dennoch die Kundenströme zu entzerren. „Der erste verkaufsoffene Sonntag am 14. November war dann nach mehr als zwei Jahren ein großartiger Erfolg“, lautete Remanes Fazit.

Führungsduo im Amt bestätigt

Die Lockerungen vor Augen, blicken die Mitglieder des „Treffpunkt Laupheim“ zuversichtlich nach vorn. Vertreten werden sie in den kommenden zwei Jahren weiter von einem eingespielten Team. Das Führungsduo Harry Remane und Stefan Laese wurde einstimmig im Amt bestätigt. Eine Veränderung gibt es bei den Finanzen: Franziska und Pierre Reisinger gaben nach zwei Jahren das Amt ab. Künftig wachen Michaela Laese und Judith Apel über die Kasse.

Verkaufsoffener Sonntag am 20. März

Mit den angekündigten Lockerungen am 20. März möchte die Werbegemeinschaft aktiv ins Frühjahr starten – das „Frühlingserwachen“ ist als erster verkaufsoffener Sonntag für den 20. März geplant. „Je schneller das Leben zurück in die Stadt kommt, desto besser“, sagte Jochen Rapp. „Das ist ein positives Signal: Wir wuppen das Ding.“ Dafür hätten sich die Mitglieder in zwei Workshops „kreativ treiben lassen“ und seien mit neuen Ideen positiv nach 2022 gestartet.

Oldtimer, Genuss und eine Verlosung zum Heimatfest

So setzen die Einzelhändler 2022 immer wieder auf das Thema „Lust auf Genuss“. Den Start im März macht das Laupheimer Gebäck „Berches“. Am 27. und 28. Mai dreht sich alles um die Erdbeere und über den Oktober sind Aktionen rund um „Apfel, Traube, Federweißer“ geplant. Passend zu Mittsommer erwartet die Laupheimer am 17. Juni die erste Shopping-Nacht, die zweite ist für den 9. Dezember geplant. Mit der Hoffnung, dass das Heimatfest nach zwei Jahren Pause stattfinden kann, will man in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ und „Radio 7“ Tische auf dem Fest verlosen. Und im Juli und August soll die „Eiszeit“ den Kundinnen und Kunden das Einkaufserlebnis versüßen.

Zum zweiten verkaufsoffenen Sonntag am 25. September ist ein Oldtimer-Treffen in der Innenstadt geplant. Am dritten verkaufsoffenen Sonntag am 13. November setzt die Werbegemeinschaft wieder auf Genuss, mit Angeboten für Kultur und Gastro. Die Ideen seien da, „ihr müsst sie mittragen“, appellierte Rapp an die Mitglieder. Dem schloss sich Remane an: „Zwei harte Jahre liegen hinter uns. Jetzt müssen wir gemeinsam Gas geben.“