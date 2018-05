Wie Christen und Juden in der NS-Diktatur zusammenlebten

„Oral history“ heißt eine Methode der Geschichtswissenschaft, die darauf basiert, dass Zeitzeugen von früher erzählen. Volker Dieffenbacher und Helmut Russ haben sie angewandt und Interviews mit Laupheimerinnen und Laupheimern geführt, die zwischen 1916 und 1935 geboren sind. Das Hauptinteresse galt dem Zusammenleben von Christen und Juden in der Stadt, vor 1933 und im Besonderen in der Zeit der Nazi-Diktatur. Eine Auswertung der Gespräche – mit einer Fülle von Zitaten – ist jetzt als Buch erschienen.

Von zwei Überlegungen haben sich die Autoren, beide sind pensionierte Pädagogen, leiten lassen. Zum einen, dass in den vergangenen Jahren zwar gründlich über jüdische Laupheimer Familien geforscht wurde, Schilderungen von Christen, wie sich der Alltag miteinander gestaltete, aber bislang nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden sei. Und zweitens, dass die Generation, die noch aus eigenem Erleben von damals berichten kann, in hohem Alter steht. Höchste Zeit also, sie zu hören, denn „dieses Zeitfenster wird immer kleiner und bald ganz geschlossen sein“.

22 Interviews mit 16 Zeitzeugen haben Dieffenbacher und Russ in den Jahren 2012 bis 2017 aufgezeichnet. Die älteste Befragte, Antonie Wulle, feierte im Januar ihren 102. Geburtstag. Andere sind inzwischen verstorben. Etliche Gesprächspartner kennt der gebürtige Laupheimer Helmut Russ von Kindesbeinen an – das half, Türen zu öffnen. Ergänzt haben die Autoren ihr Material um Tonbandaufzeichnungen, die die Historikerin Benigna Schönhagen 1994/95 von hiesigen Zeitzeugen machte, und einige schriftliche Quellen.

Was die Befragten erzählen, haben die Autoren im Buch nach Themenblöcken geordnet und überdies in tabellarischer Form aufgelistet, was einen schnellen Vergleich der Aussagen erlaubt. Es tritt hervor, dass sich die Erfahrungen mit der christlich-jüdischen Koexistenz und die daraus resultierenden Sichtweisen häufig ähneln; und dass die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Mitbürger bis heute präsent ist und die Miterlebenden beschäftigt.

Ein gutes Miteinander

Die Berichte der Zeitzeugen spiegeln vor Hitlers Machtergreifung ein gedeihliches Miteinander im täglichen Geschäftsleben. Jüdische Kaufleute waren, so wird übereinstimmend berichtet, zu ihren Kunden kulant, galten als geschäftstüchtig; aber auch ihre Verlässlichkeit wird hervorgehoben. Die Laupheimer kauften unabhängig von der Religionszugehörigkeit ein. Der Boykott jüdischer Geschäfte durch die Nazis führte dann jedoch zu erheblichen Umsatzeinbrüchen.

Das Zusammenleben funktionierte vor 1933 offenkundig gut. Als Beispiele werden gemeinsame Tanzstunden und Stammtische genannt, Nachbarn halfen einander. Nach 1933 waren jüdische Bürger ausgeschlossen. Die Zeitzeugen beschreiben ein wachsendes Klima der Angst und Einschüchterung. Auch katholische Familien, gerade in Hochburgen der Zentrumspartei weit weniger anfällig für die braune Ideologie, waren davon betroffen; die Hitler-Anhänger wollten sie zum Mitmachen nötigen und ihnen jede Sympathie für Juden austreiben. „Die Nazis haben an allen Stellschrauben gedreht, Drohungen ausgestoßen, Wohnungen durchsucht, politischen Druck ausgeübt“, hat Volker Dieffenbacher erfahren. Beförderungen oder Stellenzusagen scheiterten an der kirchlichen Orientierung, HJ- und BDM-Dienste wurden auf Gottesdienstzeiten gelegt. Antonie Seeberger, Jahrgang 1922, Tochter des Zentrumsabgeordneten Sebastian Ganser, erzählt: „Ich bin halt nicht in der Hitlerjugend gewesen und hab nirgendwo mitgemacht (...) Da ist man immer wieder verdroschen worden.“

Es gibt Beispiele von offenem und verdecktem Widerstand. Eltern, die versuchten, die Erziehung ihrer Kinder in innerer Distanz zum Regime zu gestalten. Opposition im Kleinen: Paula Volz’ Tante „ging oft zum Einkaufen mit zwei Taschen in die Stadt, um nicht den rechten Arm zum ,Deutschen Gruß’ erheben zu müssen“. Mehrere Zeitzeugen erwähnen ein Netzwerk regimekritischer Laup-heimer, die einander informierten und vor Denunziation schützten. Berichtet wird aber auch vom ansteckenden Gemeinschaftsgefühl und der Kameradschaft in NS-Organisationen. Beim „Bund deutscher Mädel“ seien die Mitglieder nach allen Regeln der Kunst auf das System eingeschworen worden, erinnert Hedi Wörz.

„Waren wir feige?“

„Als unsere Zeitzeugen von der Reichspogromnacht 1938 erzählten, von der danach einsetzenden Verfolgung und den Deportationen, da waren ihr Entsetzen, ihre Angst und Ohnmacht, aber auch ihr Mitleid mit den jüdischen Mitbürgern deutlich zu spüren“, sagen die Buchautoren. Wie ein roter Faden ziehe sich das durch die Interviews. „Viele knabbern offenkundig bis heute daran.“ Und fragen sich womöglich, wie Elisabeth Schupp (1916 - 2014) es tat: „Was sollten, was mussten wir tun? Waren wir feige, weil wir nicht todesmutig dagegen schrien? (...) ein Schatten ist auf unserer Seele geblieben.“

Das Buch wolle – aus der subjektiven Sicht christlicher Zeugen – Licht werfen auf eine schlimme Zeit und wie es vorher war, sagt Helmut Russ. Es solle nichts beschönigt werden, gab es doch auch in Laupheim willige Handlanger und Profiteure des Hitler-Regimes und Menschen, die sich arrangierten. Ein Ergebnis der Studie aber sei, so die Autoren: „Es gab keine nennenswerten tiefgreifenden Differenzen in der christlich-jüdischen Bürgerschaft Laupheims, welche die von ,höchster Stelle’ angeordneten Zerstörungen, Deportationen und Morde verstehbar machen könnten.“