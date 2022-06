Wichtiger Kantersieg für Herren 40

Die Tennsi-Herren 40 des TC Laupheim sind mit einem wichtigen Kantersieg vom Auswärtsspiel in Leinfelden-Echterdingen zurückgekehrt. Mit dem 8:1-Achtungserfolg setzten sich die Spieler um Kapitän Matthias Häußler wieder im Mittelfeld.

Bereits nach den Einzeln war die Partie beim Zwischenstand von 6:0 entschieden, wobei das klare Ergebnis die teils umkämpften Einzel nicht widerspiegelt. Bei sonnig-heißen Temperaturen mussten mit Frank Welser und Ansgar Elbs zwei Spieler in den dritten Satz und bewiesen dort Nervenstärke. Jeweils in zwei Sätzen setzten sich Spitzenspieler Ondrej Fukala, Matthias Häußler, Hans-Dieter Fuchs und Christian Stolz durch. In den abschließenden Doppeln wollten die TCler noch möglichst viele Punkte holen, um in der ausgeglichen Oberliga ein gutes Punktepolster aufzubauen. Klare Zweisatzsiege konnten die Doppel Fukala/Stolz und Welser/Striebel einfahren, Häußler/Fuchs mussten sich gegen das beste Gästedoppel knapp in drei Sätzen geschlagen geben.

Am Heimatfestsamstag steht das nächste Spiel der Laupheimer auf dem Spielplan. Nach zwei Auswärtsspielen mit einem Sieg und einer Niederlage ist dieses Heimspiel richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf: Mit einem Sieg gegen den aktuell zweitplatzierten TC Bernhausen könnten sich die TCler im vorderen Tabellendrittel festsetzen, bei einer Niederlage wären die Laupheimer wieder im Abstiegskampf. Gegner Bernhausen ist mit zwei knappen Siegen und einer knappen Niederlage in die Saison gestartet. Mit Dirk Dose (Leistungsklasse 5,9) haben die Gäste einen sehr guten und diese Saison noch ungeschlagenen Spitzenspieler, ansonsten wird ein ausgeglichenes Team erwartet. Spielbeginn am Samstag ist um 14 Uhr auf der Laupheimer Tennisanlage im Herrenmahd.