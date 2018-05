Wichtiger Arbeitssieg für die Olympia

Der FV Olympia Laupheim ist der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga einen weiteren Schritt nähergekommen. Der Spitzenreiter gewann mit 2:1 gegen die TSG Ehingen. Zur Halbzeit führte allerdings der Tabellenletzte noch mit 1:0.

So brutal kann Fußball sein. 87 Minuten waren gespielt im Laupheimer Olympiastadion, als sich Ivan Vargas Müller über rechts durchsetzte, abzog und Ehingens Innenverteidiger Jan Hadamitzky den Ball so unglücklich abfälschte, dass er unhaltbar für TSG-Keeper Patrick Vonnier im Netz zappelte. Die Olympia führte 2:1. Ehingens Spieler reklamierten Abseits, was Schiedsrichter Ismail Halici aus Ulm naturgemäß nicht beeindruckte. Kurz vor dem Abpfiff dann noch die Ausgleichschance für die Gäste, doch Julius Lense im Laupheimer Kasten konnte den 20-Meter-Schuss von Ismail Cini entschärfen.

Die TSG hatte sich nicht belohnt, ein Punkt in Laupheim wäre nicht unverdient gewesen, weil es Ehingen häufig schaffte, durch das tiefe Stehen und konsequente Abwehrverhalten, den Gegner mehr als zu ärgern. „Es ist immer schwer, gegen solche defensiv eingestellte Mannschaften zu spielen, aber wir haben die drei Punkte eingefahren“, sagte Laupheims Abwehrchef Mathias Wesolowski, der wie schon in den vergangenen Wochen eine gute Partie zeigte und das Laupheimer Spiel von hinten ankurbelte. „Solche Siege sind nicht nur gut für die Tabelle, sie sind vor allem gut für die Moral der Spieler“, erklärte Hubertus Fundel. Der Laupheimer Trainer hatte auch gesehen, dass seine Mannschaft nach dem körperlich anstrengenden Spiel am Mittwoch in Balingen Probleme mit der Kraft hatte. „Am Ende haben wir glücklich gewonnen, unter dem Strich aber klar verdient, denn der Gegner hatte nur eine echte Torchance, die er dann auch gemacht hat“, so Fundel.

Dieses Tor nach 27 Minuten erzielte Narciso Filho, der einen Konter mit einem Flachschuss erfolgreich abschloss. Bezeichnenderweise fiel der Treffer im Gegenzug eines Laupheimer Eckballs, als Julian Haug und Kapitän Sascha Topolovac aufgerückt waren. „Das müssen wir trotzdem besser verteidigen“, sagte Wesolowski. Laupheim hatte im ersten Durchgang deutlich mehr Ballbesitz, aber auch kaum zwingende Torchancen. Die beste gab es in der 22. Minute, als Simon Hammerschmied freigespielt wurde, sich den Ball etwas zu weit vorlegte, doch noch nach innen passen konnte, aber Simon Dilger geblockt wurde.

Der Laupheimer Torjäger musste bis zur 52. Minute warten, dann durfte er seinen 18. Saisontreffer bejubeln. Vargas Müller hatte Dilger bedient. Schon zuvor hatte Dilger im Zusammenspiel mit Hammerschmied für Gefahr im Ehinger Strafraum gesorgt, ohne allerdings zum Abschluss zu kommen. Laupheim drängte auf die Entscheidung, fand aber kein Durchkommen in der vielbeinigen Ehinger Abwehr – aber eben nur bis zur 87. Minute.

Ostrach ist der nächste Gegner

„Wir hätten heute einen Punkt verdient gehabt“, so TSG-Trainer Roland Schlecker nach der Partie. „Chancen für weitere Tore waren da. Es fällt schon auf, dass wir immer dann besser sind, wenn wir den Gegner spielen lassen können. Sicherlich hatte Laupheim spielerische Vorteile, aber wir hatten wohl die besseren Chancen.“ Nächsten Samstag (19 Uhr) muss Laupheim beim FC Ostrach antreten, dem nächsten Abstiegskandidaten. Die Partie findet dann im Rahmen des Ostracher Pfingstturniers statt.