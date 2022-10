Wichtige Punkte für die TSV Laupheim Volleyballerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 21. Oktober konnten sich die Damen 1 des TSV Laupheim wichtige drei Punkte sichern. In bekannter Umgebung trafen die Mädels des TSV Laupheim auf die Gegnerinnen des VC Baustetten 2. Nachdem die Laupheimerinnen nur träge in den ersten Satz fanden und den Vorsprung verloren, konnten sie diesen letztlich mit 30:28 für sich entscheiden. In den folgenden zwei Sätzen punkteten die Volleyballerinnen des TSV Laupheim mit starken Aufschlägen. Auch durch eine sehr gute Annahme konnte im Training Erlerntes erfolgreich umgesetzt werden. Somit gingen diese zwei Sätze klar an dir Damen 1, die das Spiel mit 3:0 gewannen.

Auch die zweite Damenmannschaft der TSV Laupheim Volleyballerinnen konnte einen Punkt mit nach Hause bringen. Die Gegnerinnen des SV Ingoldingen-Muttensweiler 2 starteten das Spiel mit Heimvorteil und weniger Nervosität und konnten die ersten zwei Sätze gewinnen. Durch die Verstärkung von Emma Hoffmann und mit starken Aufschlägen gewannen die Damen 2 des TSV Laupheim dann die nächstes zwei Sätze für sich und sicherten sich einen Punkt in der aktiven Saison. Im Entscheidungssatz spiegelte sich die Leistung der ersten zwei Sätze wieder, weswegen die Gegnerinnen das Spiel mit 3:2 für sich entschieden.

Am schönen Bodensee trafen die Volleyball-Herren des TSV Laupheim auf die Heimmannschaft des VfB Friedrichshafen 6. An den erfolgreichen Start im Heimspiel konnte hier leider nicht angeknüpft werden. Trotz hervorragender Aufschläge blieb die Möglichkeit aus, die Gegner unter Druck zu setzen. Auf Seiten der TSV Laupheimer Herren fehlten die konstant guten Annahmen sowie eine taktisch gute Passverteilung. Dadurch verloren die Herren des TSV Laupheim 1:3 gegen die Gegner des VfB Friedrichshafen 6.