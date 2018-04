Seit 1998 dokumentiert das Museum zur Geschichte von Christen und Juden eine zwei Jahrhunderte währende Koexistenz in Laupheim, der die Nationalsozialisten ein gewaltsames Ende setzten. Die Entscheidung, sich in der Dauerausstellung auf dieses Thema zu konzentrieren, zeuge von Weitsicht, sagt der Museumsleiter Michael Niemetz im Gespräch mit Roland Ray.

SZ: Herr Niemetz, nicht allen Laupheimern war dieses Museum am Anfang geheuer. Auch heute noch gibt es kritische Stimmen, das Thema sei zu eindimensional, bedeutende Laupheimer christlichen Glaubens und ganze Epochen der Lokalgeschichte kämen gar nicht vor, so dass es zumindest einer heimatgeschichtlichen Ergänzung im weiteren Sinn bedürfe. Was entgegnen Sie?

Niemetz: Dass ein Museum nie alles zeigen kann, sondern immer eine Auswahl treffen muss. In unserem Fall haben sich die Initiatoren dafür entschieden, ein ortsspezifisches Thema in den Fokus zu rücken: die Beziehungsgeschichte zwischen der christlichen Mehrheit und der jüdischen Minderheit. Diese Koexistenz ist ein prägendes Element für die Entwicklung Laupheims ab dem 18. Jahrhundert gewesen.

SZ: Wer das Thema eingrenzt, kann natürlich auch tiefer einsteigen...

Niemetz: Damit ist zweifellos ein Anspruch verbunden. Die große Qualität des Laupheimer Museums ist ja, dass es ein konkretes geschichtliches Phänomen über einen längeren Zeitraum beschreibt und analysiert. Dabei werden, nicht zuletzt durch besondere Biografien, Zusammenhänge herausgearbeitet, die ein thematisch breiter aufgestelltes Museum so nicht herausarbeiten könnte. Ein Aha-Effekt, der bei den Besuchern durchaus ankommt, wenn der Stoff richtig vermittelt wird.

SZ: Die Initiatoren des Museums haben konzeptionell also alles richtig gemacht?

Niemetz: Ihre Entscheidung war wichtig und weitsichtig, auch vor dem Hintergrund, dass die Geschichte des Landjudentums in dieser Intensität wohl nur in Laupheim erzählt werden kann. Zudem ist die Frage, wie Minderheiten in eine Mehrheitsgesellschaft integriert werden können, gerade heute brandaktuell.

SZ: Inwieweit kann das Museum hier Lehren oder Impulse vermitteln?

Niemetz: Wer sich mit der christlich-jüdischen Vergangenheit Laupheims beschäftigt, erfährt viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt und welchen Bedrohungen er ausgesetzt ist, ganz besonders durch menschenverachtende Ideologien. Dass mehr Miteinander gelingen kann und wie, dafür liefert das 19. Jahrhundert eine Blaupause. Der Staat, die Kommunen und die Bürger haben sich um Annäherung und Gleichberechtigung bemüht, die jüdische Minderheit nahm das Angebot an. Von der dabei entstehenden Dynamik profitierte am Ende auch die Mehrheit. Unser Museum zeichnet diese positive Entwicklung, die bis in die 1920er-Jahre reichte, relativ ausführlich nach. Im öffentlichen Bewusstsein und im Geschichtsunterricht ist das 19. Jahrhundert leider nur unzureichend präsent.

SZ: Stimmen Sie zu, dass das Museum ein Bekenntnis zum jüdischen Erbe Laupheims ist?

Niemetz: Auf jeden Fall. Mit der Institution Museum bekennt sich die Stadt öffentlich dazu. Den Boden bereitet haben in den 1970er- und 80er-Jahren Ehrenamtliche wie Ernst Schäll oder Rolf Emmerich. Ein Meilenstein war das Treffen ehemaliger jüdischer Laupheimer 1988 auf Einladung der Stadt. Das Thema ist nicht einfach, das wird so bleiben. Im Lauf der Jahre ist nach meiner Beobachtung aber eine breite Akzeptanz für das Museum entstanden. Viele Laupheimer nehmen es als Aushängeschild für die Stadt und als überregional bedeutende Bildungseinrichtung wahr. Unverändert stark ist der Rückhalt durch ehrenamtliche Helfer, die Gesellschaft für Geschichte und Gedenken, den Freundeskreis des Museums oder auch den Museumsbeirat.

SZ: Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg war Geburtshelfer und engagiert sich bis heute für das Museum. Wie wichtig ist die Unterstützung aus Stuttgart?

Niemetz: Das ist eine Partnerschaft, von der unser Museum grundlegend profitiert. Ohne die Expertise und die personelle Unterstützung vom Haus der Geschichte hätte die Dauerausstellung nicht annähernd diese Qualität.

SZ: Was bedeutet das Museum für die ehemaligen jüdischen Laupheimer und ihre Nachkommen?

Niemetz: Es ist eine Anlaufstelle, die es in dieser Form vorher nicht gab. Mehr denn je besuchen Nachfahren aus aller Welt Laupheim und das Museum. Auch die junge, dritte Generation ist sehr interessiert und kann sich ohne größere Vorbehalte damit auseinandersetzen.

SZ: Die Erneuerung der Dauerausstellung hat mit dem Laemmle-Trakt begonnen. Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen weitere Etappen in Angriff nehmen. Ist die Ausstellung nach heutigen Maßstäben altbacken oder veraltet?

Niemetz: Altbacken ist sie keineswegs, die Qualität ist sehr hoch. Aber Gründe, etwas zu tun, gibt es schon. Die Ausstellung ist optisch nicht mehr up to date und für heutige Begriffe etwas textlastig. Wir möchten gern neu gewonnenes Wissen einbringen und zur Vermittlung die modernen medialen Möglichkeiten nutzen. Auch ist es generell wichtig, von Zeit zu Zeit Neues zu bieten – die Menschen besuchen in aller Regel nicht mehrfach die gleiche Ausstellung. Die Neugestaltung ist finanziell ein großer Brocken. Umso schöner ist es, dass der Gemeinderat dahintersteht.