Wichtel ziehen wieder in den Schlosspark ein

Bald beginnt die Adventszeit, und im Schlosspark in Laupheim wird es dann ein bisschen magisch: Ab Freitag, 25. November, wird aus dem Schlosspark wieder der beliebte Wichtelwald. Die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Laupheim lädt Familien mit Kindern, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren, erneut dazu ein, bei Spaziergängen durch den winterlichen Park viele kleine Wichteltüren und -gärten zu entdecken. Im vergangenen Jahr konnten über 100 versteckte Wichtelbehausungen entdeckt werden.

Jeder darf selbst ein Türchen basteln

Kleine und große Laupheimerinnen und Laupheimer sollten die Augen gut offenhalten, denn ob oben in den Bäumen oder am Boden – die Wichtel können überall zu finden sein. Ziel der Aktion ist es, den winterlichen Schlosspark kreativ zu gestalten und damit den Besucherinnen und Besuchern eine Freude zu bereiten. Ebenso sind die Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, selbst kleine Wichteltüren zu basteln und diese im Schlosspark anzubringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Dabei sollten die Türen im Idealfall aus naturbelassenen Materialien bestehen, ebenso dürfen die Türen nicht mit Nägeln an den Bäumen befestigt werden. Wer nicht das notwendige Material hat, um einem Wichtel eine Wohnung zu bauen, kann am Weihnachtsmarktwochenende das Angebot des Spielmobils nutzen. Dort kann jede und jeder die Gelegenheit nutzen, um eine kleine Wichtelunterkunft zu basteln. Zu finden ist die Jugendarbeit am Sonntag, 27. November, von 14 bis 17 Uhr im Kulturhaus.

Kein Gewinnspiel, aber Überraschungen

Dieses Jahr findet zwar kein Gewinnspiel statt, doch gibt es verschiedene Überraschungen, die auf den Onlinekanälen des Jugendhauses verfolgt werden können. Weiterhin können alle gefundenen Türchen fotografiert und eingesendet werden. Einsendungen bitte per Instagram (@jugendhaus_laupheim) oder Whatsapp (0176/17392751) an das Jugendhaus Laupheim. Hier besteht zudem die Möglichkeit, ein Plakat oder eine Postkarte zu erhalten.

Die Stadtverwaltung bittet darum, die Türen sowie die Dekoration stehen zu lassen. Der Startpunkt der Aktion ist beim Ententeich des Schlossparks durch ein Schild markiert.