WFV-Pokal: Olympia Laupheim schlägt sich achtbar gegen VfB Stuttgart

Die A-Juniorenfußballer des FV Olympia Laupheim haben im WFV-Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart mit 0:3 (0:1) verloren. Dabei schlugen sich die Gastgeber aus der Landesstaffel Süd im Olympia-Stadion achtbar gegen den klaren Favoriten und Tabellenvierten der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest.

Die nach Olympia-Angaben mehr als 900 Zuschauer – darunter viele Jugendmannschaften und VfB-Fans wie der Fanclub „Highlander“ – sahen in Halbzeit eins dominierende Gäste. Die Olympia konnte nur wenige Entlastungsangriffe starten und hielt bis zur 32. Minute das 0:0. Dann brachte Davino Knappe den VfB in Führung.

In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern in etwa das gleiche Bild. Beim VfB blitzte immer wieder die Überlegenheit in Sachen Technik, schnellem Passspiel und Zweikampfstärke auf. Die Folge war das 2:0 für die Gäste in der 67. Minute. Das Tor von Mirhan Inan (88.) zum 3:0-Endstand für den VfB Stuttgart resultierte aus einer Unkonzentriertheit in der Laupheimer Abwehr und war wohl auch den nachlassenden Kräften geschuldet. Olympias A-Junioren-Trainer Predrag Milanovic und Sebastian Held konnten am Ende dennoch zufrieden sein mit der Leistung ihrer Mannschaft.