wfv Juniorinnen Donau / Riss bereiten sich vor!

Seit vielen Jahren wurde mit den Juniorinnen eine Freizeitfahrt durchgeführt. Doch Corona machte 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung. So wurde in diesem Jahr vom Trainer-Duo Rosi Fröhlich und Siegfried Hummel eine andere Maßnahme gestartet, um gut gerüstet in die neue Saison 2022/2023 zu gehen. So wurde in der letzten Ferienwoche eine extra Trainingsmaßnahme mit 31 Mädchen der Jahrgänge 2008-2010 in Vorarlberg durchgeführt.

Am ersten Tag ging es mit dem Omnibus ab Sigmaringen nach Schlins zum Verein FC Schlins, wo durch den VfL Munderkingen eine gute Verbindung hergestellt werden konnte. Drei Spiele wurden auf dem schönen Sportgelände absolviert. Jahrgang 2009 gegen die U 14 Mädchen des Vorarlberger Fußballverbands. Es gab eine deutliche Niederlage, ebenso beim Jahrgang 2010, die gegen die Jungs U 13 des FC Schlins spielten.

Der Jahrgang 2008/2009 spielte gegen die Frauenmannschaft des Gastgebers und konnte klar gewinnen.

Anschließend ging es ins Quartier in die Skihütte der TSG Rottenacker in Laterns. Am zweiten und dritten Tag gab es auf dem Sportgelände der Stadt Rankweil jeweils vor- und nachmittags Trainingseinheiten.

In Laterns gehörte selbstverständlich ein Spaziergang in die Berge und ein Lagerfeuer dazu.

Nach drei schönen Hüttenabende ging es dann mit dem Bus Richtung Heimat und es wurde Halt gemacht beim SC Deuchelried bei Wangen. Es gab wieder drei Spiele – gegen Jungs vom SC Deuchelried.

Der Jahrgang 2008 konnte gewinnen, ebenso der Jahrgang 2010. Der Jahrgang 2009 verlor auch an diesem Tag.

Nach einem kleinen Vesper ging es mit dem Bus wieder Richtung Sigmaringen. Im Bus wurde auch die Abschlussbesprechung abgehalten und man konnte eine gut gelaunte Truppe den Eltern an den einzelnen Haltestationen übergeben.

Die Ergebnisse waren nicht so wichtig, sondern, dass die Mädchen viel Fußball spielen konnten und so Kameradschaft erleben konnten, was ja in den Trainingsabenden der einzelnen Gruppen nicht möglich ist. Neben viel Fußball gab es viel Spaß und Freude in der Gemeinschaft.

Es waren Spielerinnen aus den Vereinen Erlenmoos, Alberweiler, Hochdorf, Laupheim, Winterstettenstadt, Eringen und Riedlingen dabei. Trainer: Rosi Fröhlich, Siegfried Hummel und Florian Stückle.

Wir freuen uns auf das nächste mal.