Laupheimer Urgestein und Heimatfest-Moderator hört nach 33 Jahren auf

Mitte Juli wird Hans-Peter Rieger 82. Doch manche Dinge ändern sich nie. Zum Beispiel, dass kein Mensch Hans-Peter zu ihm sagt – im Städtle heißt der ehemalige „Mohren“-Wirt nur „der Morri“. Auch sein Humor ist derselbe wie eh und je. Eins jedoch hat sich doch geändert: Morri Rieger tritt künftig etwas kürzer und hat deshalb seinen „Nebenjob“ als Moderator der Heimatfestumzüge in die Hände seines Nachfolgers Hubert Schick gelegt.

Ein waschechter Laupheimer

Wenn Morri Rieger nach seiner persönlichen Beziehung zum Kinder- und Heimatfest gefragt wird, erzählt er mit großer Energie. Keine Frage: Er ist ein begnadeter Geschichten-Erzähler, schildert bildhaft und lebendig, als wäre das, wovon er berichtet, erst gestern passiert und nicht vor teils vielen Jahrzehnten. Ein „Laupheimer Urgestein“ ist er: Geboren in der Stadt, aufgewachsen im Gasthaus „Drei Mohren“ am oberen Marktplatz. „Meine Oma hat mich großgezogen, weil meine Mutter im Krieg eingezogen wurde und in einer Waffenfabrik in Thüringen arbeiten musste“, schildert er seine Kindheit.

Zu dieser gehört auch die Erinnerung an das erste Heimatfest nach dem Krieg – für ihn, Jahrgang 1940, das erste überhaupt. „Das war 1949, und ich war der Kleinste im Fanfarenzug.“ Klein Morri, gerade mal neun Jahre alt, bekam eine extra kleine Landsknechtstrommel, und der Vater brachte ihm das Trommeln auf recht „rustikale“ Art bei. „Unsere Gruppe wurde damals in der Aufzählung der Festfolge nicht einmal genannt. Aber wir sind einfach vor den Reitern aufmarschiert und haben frech aufgespielt“, erinnert er sich. Erst als die Gruppe einen Auftritt beim Feuerwehrfest in Ulm vor dem damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss hatte, sei sie endlich auch in Laupheim anerkannt worden.

Jahre in der Ferne

Bis zu seinem 13. Lebensjahr lief Morri beim Fanfarenzug mit, dann kam er in die Lehre nach Ehingen und hatte keine Zeit mehr für sein Hobby. Als junger Mann packte ihn das Fernweh; zwischen 1954 und 1968 war Rieger unterwegs in ganz Deutschland und auch über dessen Grenzen hinaus. „Dann hat mein Vater gesagt: Entweder übernimmst du den ,Mohren’, oder die Wirtschaft wird verkauft!“ Die Entscheidung fiel ihm leicht: „Ich habe mich schon gefreut, wieder in die Heimat und zu den vielen bekannten Gesichtern zurückzukehren.“

40 Jahre lang führte der Morri den „Mohren“. Derweil war „sein“ Fanfarenzug in die Obhut der Laupheimer Schulen übergegangen. Die Liebe zu den Trommlern aber blieb. „Ich fühle mich bis heute noch verantwortlich für den Zug“, sagt Rieger. Doch ihm gefiel nicht, dass da – nach seinem Bekunden – „einiges im Argen lag. Da habe ich mit meinem alten Freund Sepp Kerler geredet, der damals Feuerwehrkommandant war, und er hat für Abhilfe gesorgt.“

Von neuen Schuhen und Pauken

Seither ist die inzwischen als Schülerspielmannszug bekannte Gruppe im Feuerwehrhaus beheimatet und kann dort ihre Utensilien unterbringen – Trommeln, Fanfaren, Anzüge und Schuhe. Apropos Schuhe: Rechtzeitig vor der 1200-Jahr-Feier und Rathauseinweihung in den 1970er-Jahren sorgte der Morri dafür, dass die schon recht durchgelaufenen Exemplare durch neues Schuhwerk ersetzt wurden. Über den Zuspruch und die Spendenbereitschaft der Laupheimerinnen und Laupheimer freut er sich heute noch: „Die Leute haben so sehr geholfen; ich bin überall auf offene Ohren gestoßen.“

Von Morri Rieger stammt auch die Idee zum Paukenwagen, der seit den 70er-Jahren den Heimatfestumzug bereichert. Ein alter Heuwagen, umgebaut und mit sechs Pauken bestückt. „Aus diesem Wagen heraus haben sich die Ellerbach-Freyberger gegründet“, sagt er stolz.

So kam der Morri zum Moderatoren-Amt

Doch wie wurde der Morri denn nun zum Moderator des Heimatfestumzugs? „Ich bin ja schon immer der ,Hofnarr von Oberschwaben’ gewesen“, schmunzelt Rieger über sich selbst. „Ich habe schon recht bald damit begonnen, beim Festumzug eine Anlage ins Fenster des ,Mohren’ zu stellen und selbst zu kommentieren. Den Leuten hat das gefallen.“ Als Ende der 80er-Jahre der bis dato als Moderator verpflichtete Franz Merk starb, kam man auf ihn zu und verpflichtete ihn kurzerhand. „Selbstverständlich habe ich mich gefreut und das auch immer gern gemacht. Man kriegt da Zahlen und Begebenheiten mit, an die man sonst gar nicht rankommt“, verrät er.

33 Jahre lang hat Morri Rieger den Jahrgängerumzug, den Sternmarsch und natürlich die großen Festzüge am Sonntag und Montag fachkundig und launig moderiert, dazu lange Jahre auch das Paradekonzert vor der „Schranne“ am Donnerstag.

Ein Marienkäfer macht den Morri sprachlos

Ob’s ein besonders bemerkenswertes Ereignis gab? Gab es. „Einmal flog mir ein Marienkäfer genau in dem Moment auf mein Rednermanuskript und ließ sich auf dem Namen des Fuhrmanns nieder, der genau in diesem Moment vorbeifuhr“, erzählt Rieger und kommentiert das Erlebnis trocken: „Da war der Morri dann einen Moment lang sprachlos.“

Doch es gab auch weniger amüsante Erlebnisse. So habe er sich furchtbar aufgeregt, wenn die Leute kreuz und quer über den Umzugsweg sprangen, obwohl sich die Pferde näherten. Einmal kam es dabei fast zur Katastrophe, weil die Pferde sich erschreckten und durchgingen. „,Geht weg, geht weg’, hab ich gerufen“, erinnert sich Morri Rieger. „Es ging noch einmal gut. Die Pferde liefen in den Brunnen vor der Volksbank, wurden aber glücklicherweise nicht schlimm verletzt. Wären die Tiere in die andere Richtung gelaufen, hätte es ein Blutbad gegeben.“

Ein Fan der Wagenbauer

Bei den Wagenbauern in den Heimatfesthallen war Morri Rieger in all den Jahren regelmäßig samstags zu Besuch. „Ich erinnere mich an einen Wagen mit Hänsel und Gretel darauf. Und ich sehe heute noch vor mir, wie ein kleines Mädchen ein künstliches Gänseblümchen nach dem anderen mit großer Geduld in die Kunstwiese auf dem Wagen geklebt hat. Da hatte ich große Freude, als der Wagen beim Festzug vorbeigezogen ist.“

Überhaupt: Morri Rieger hat schon ein besonderes Faible für aufwändig gestaltete Wagen. Vor allem die, in denen viel Handarbeit steckt. „Das war die große Kunst in Laupheim: Dass es jedes Jahr neue Wagen gibt“, sagt er. „Und alle sind technisch perfekt gebaut.“

Ein Kollaps markiert den Wendepunkt

Doch wann kam ihm der Gedanke, sich als Moderator zurückzuziehen? „Das kann ich ganz genau sagen: Beim letzten Kinderfest 2019“, sagt Rieger. Da stand er am Heimatfest-Freitag vor der Ratsapotheke in der brütenden Hitze mit zugeknöpftem Hemd und Krawatte, schick gemacht für die Moderation des Eröffnungsumzugs. „Ich hätte halt einen Schirm aufstellen sollen“, sagt er rückblickend. Denn der Kreislauf spielte ihm einen Streich: „Es hat mich den langen Weg gelegt. Der Sanka kam und hat mich mit in die Notaufnahme genommen.“ Bei der Moderation des Sternmarschs am Tag danach sprang kurzerhand Gerd-Peter Herrmann ein. Aber schon den Sonntagsumzug moderierte er wieder von seiner eigens für ihn gebauten „Kanzel“. Diese hat ihm übrigens einst der Bauhof seinen Wunsch hin gebaut, „der Übersicht halber“.

Zwei Lehren hat Morri Rieger aus dem Kreislauf-Kollaps an jenem Fest-Freitag gezogen: „Seit diesem Tag habe ich immer einen Schirm auf meiner Rednertribüne. Den werde ich auch meinem Nachfolger überlassen“, sagt er. Zum anderen hat das Erlebnis den Wendepunkt markiert: „Da habe ich beschlossen, dass jetzt Schluss ist. Schließlich war ich damals schon fast 80.“

Rieger kündigte also seinen Rückzug an. Fast scheint es, als hätte Laupheim ihm die Entscheidung übel genommen, fielen die nächsten beiden Heimatfeste doch aus. „Zu meinem größten Bedauern“, sagt Morri Rieger, der aber jede – scherzhaft in dieser Hinsicht erhobene – Spekulation von sich weist. Schließlich war nicht er, sondern die Pandemie schuld an der langen festlosen Zeit.

In Ruhe ein Festbier genießen

Umso mehr freut sich der Morri dieses Jahr aufs Heimatfest. „Jetzt sitze ich auch mal auf der Ehrentribüne und mache wie die anderen: nix“, witzelt er. Kommentieren kann er – allerdings ohne Mikrofon – von seinem Sitzplatz am Marktplatz aus ja dennoch, zumindest für die Menschen, die neben ihm sitzen. Und seine Wehmut hält sich zum Glück in Grenzen. „Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und bin überzeugt, dass er das gut meistern wird“, sagt Morri, der sich schon darauf freut, nach dem Umzug am Empfang teilzunehmen und in Ruhe ein Festbier zu genießen – mit Vorsicht, der Gesundheit zuliebe. Es möge ihm gegönnt sein.