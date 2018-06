Wer wird „Blaskapelle des Südens“ 2017?

Die „Schwäbische Zeitung“ und der „Südfinder“ suchen auch 2017 wieder die „Blaskapelle des Südens“. 330 Musikvereine stehen zur Wahl.

Der Wettbewerb erfolgt in zwei Schritten: Zunächst entscheidet ein Online-Voting darüber, welche Blaskapellen in das Finale im Juni einziehen. Abstimmen können alle Fans und Freunde der Blaskapellen unter www.schwäbische.de/blaskapelle. Im Finale wetteifern dann drei Kapellen darum, wer „Blaskapelle des Südens 2017“ wird.

Ausgetragen wird das Finale am Sonntag, 4. Juni, beim letztjährigen Gewinner, dem Musikverein Kressbronn (Foto). Die Besucher dürfen sich dann auf viele kreative Show-Einlagen freuen. Über die Platzierung der drei Kapellen entscheidet am Ende eine kombinierte Jury- und Publikumsbewertung. Die neu gekürte „Blaskapelle des Südens“ darf dann am Samstag, 26. August, im Vorfeld des Sommer-Openairs von „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten“ in Altusried auftreten.