Wer ist der bessere Landrat für den Kreis Biberach?

Wen wählt der Biberacher Kreistag am Freitag ab 14 Uhr im Landratsamt zum neuen Landrat? Knapp 200 Besucher sind am Dienstagabend in die Biberacher Stadthalle gekommen, um sich beim Podiumsgespräch der Schwäbischen Zeitung ein Bild von den beiden Kandidaten, dem parteilosen Amtsinhaber Dr. Heiko Schmid und dem Ersten Landesbeamten des Zollernalbkreises, Matthias Frankenberg (CDU), zu machen. Die SZ-Redakteure Christian Klose und Roland Ray befragten beide rund 90 Minuten lang zu verschiedenen Kreisthemen und zu ihrem Arbeitsstil. Die SZ fasst den Abend in Schlaglichtern zusammen.

Die Bewerber

Heiko Schmid: „Bei mir wissen Sie, was Sie haben. Wieso also jetzt die Pferde wechseln?“ So warb der 54-jährige Amtsinhaber für eine weitere Wahlperiode. Er verfüge über die notwendige Erfahrung und sei nach acht Jahren Amtszeit im Landkreis angekommen. „Wir haben in dieser Zeit einen guten Weg zurückgelegt“, zog er Bilanz. Aus einer bereitstehenden Werkzeugkiste wählte er eine Wasserwaage, um seinen Führungsstil zu illustrieren. Er lege Wert auf Ausgewogenheit und Balance, auch im Umgang mit den rund 1250 Mitarbeitern des Landratsamts. Müsste er seine Position in einer Fußballmannschaft bestimmen, sähe er sich als Spielmacher, sagte Schmid. Dementsprechend ging er im Verlauf des Abends auch in die Offensive und spielte seine Erfahrung als Amtsinhaber aus, wenn es um Detailwissen ging, das den Landkreis betrifft. Erst einmal in Fahrt gekommen, legte er bisweilen ein Sprechtempo an den Tag, bei dem man als Zuhörer manchmal Mühe hatte, seinen Gedanken zu folgen.

Matthias Frankenberg: „Ich verfüge mit 45 Jahren über genügend Berufserfahrung, bin jemand, der sehr gut auf Mitarbeiter zugehen kann und der mit der Bürgerschaft redet“, warb er für seine Wahl. Er wisse, wie man Projekte zum Erfolg bringt, kenne aber auch seine Grenzen. Um seinen Führungsstil zu beschreiben, wählte Frankenberg einen kleinen Schraubenzieher. „Auch ein kleines Werkzeug kann eine große Wirkung haben“, sagte er. Mit Fußball habe er es nicht so, sehe sich jedoch als eine Kombination aus Spielmacher und Trainer. Inhaltlich preschte Frankenberg an diesem Abend nicht mit völlig neuen Konzepten nach vorn , sondern wählte bei den Themen meist eine allgemeine Einschätzung oder zog Parallelen zum Zollernalbkreis. Er gab sich rednerisch bedächtiger und zurückhaltender als Schmid.

Wirtschaft

Der Landkreis habe in den vergangenen acht Jahren alles getan, damit sich die ansässige Wirtschaft entwickeln konnte, sagte Heiko Schmid und verwies auf Spitzenwerte bei den Arbeitsmarktzahlen. Wichtig seien ihm die Kooperation mit der Hochschule Biberach und der Breitbandausbau, bei dem der Kreis noch mehr Gas geben müsse.

Die Zahlen zeigten, dass der Kreis Biberach insgesamt wirtschaftlich keinen Nachholbedarf habe, so Matthias Frankenberg. Man müsse aber Ansätze finden, damit sich die Wirtschaft innerhalb des Kreises gleichmäßiger entwickle. Da seien die Sorgen in Riedlingen sicher größer als in Biberach und Laupheim.

ÖPNV

Im Landkreis Biberach seien die Wege aufgrund der Struktur etwas länger als im Zollernalbkreis, deswegen sei der Öffentliche Personennahverkehr ein absolutes Zukunftsthema, so Frankenberg, auch in demografischer Hinsicht. „Wenn wir den älteren Menschen ein gutes ÖPNV-Angebot machen, nutzen sie es auch.“ Der Kreis habe durch entsprechende Ausschreibungen Möglichkeiten, hier zusätzliche Angebote zu schaffen.

Im Hinblick auf die angestrebte Regio-S-Bahn gehöre ein guter Personennahverkehr dazu, sagte Schmid. Die steigende Zahl an Gemeinschaftsschulen, quer über den Kreis verteilt, verschärfe die Dringlichkeit guter Busverbindungen noch. „Wir müssen alles tun, um den ÖPNV auf dem jetzigen Stand zu halten.“ Im Zweifel müsse der Kreis selbst finanzielle Mittel einbringen.

Jugend

Frankenberg regte an, Jugendforen zu veranstalten, bei denen Jugendliche ihre Erwartungen und Wünsche an den Landrat und die Kreispolitik äußern können.

Es laufe zurzeit eine großangelegte Umfrage im Internet zusammen mit dem Kreisjugendring und dem Kreis Ravensburg, bei der es um Bedürfnisse Jugendlicher gehe, so Schmid. Wenn der Kreis attraktiv sei, blieben auch die jungen Leute hier. Künftig müsse man stärker auf veränderte Familiensituationen reagieren. „Wir brauchen Familienhilfe und Begleitung, und zwar so früh wie möglich.“

Kreis-Identität

Aus Sicht von Heiko Schmid hat der Landkreis in der Klinikfrage zwar vor einer Zerreißprobe gestanden, zu einem Riss in der Identität des Kreises sei es aber nicht gekommen. Diese sei in anderen Landkreisen viel schwächer ausgeprägt. „Die Nachfrage nach Kreisaufklebern ist hoch, die Leute identifizieren sich mit dem Landkreis“, sagte er und verwies auf verbindende Einrichtungen wie die Kreisjugendmusikkapelle.

Er spüre schon, dass eine Sorge um die Kreis-Identität da sei, sagte Frankenberg. Als jemand, der von außen komme, könne er sich diesem Thema unbelastet nähern und versuchen, das Bestmögliche zu bewirken.

Gesundheitsversorgung

„Ich habe mir damals nicht vorstellen können, wie schnell mir das Klinikenthema vor die Füße fällt“, so Schmid. Man habe sich vielleicht zu viel Zeit mit der Grundsatzanalyse gelassen. Um die neue Klinik in Biberach mache er sich keine Sorgen, und auch für Laupheim, Riedlingen, Ochsenhausen und Bad Schussenried werde man passgenaue Lösungen in der Gesundheitsversorgung finden. Wichtig sei auch, Bedingungen zu schaffen, die für junge Medizinerinnen und Mediziner attraktiv seien. Der Landkreis könne dies aber nicht alleine lösen.

„Kreiskrankenhäuser sind Daseinsvorsorge und sollten in öffentlicher Hand bleiben“, meinte Frankenberg. Die Entscheidung, zu privatisieren, sei aber eine tragfähige Grundlage für die medizinische Versorgung. Jetzt gelte es zu überlegen, welche Gesundheitsversorgung an welchem Standort die richtige sei. Verabschieden müsse man sich vom klassischen Landarztmodell und den Mut zu Veränderungen haben, wie beispielsweise Regiopraxen. Dazu brauche es aber auch genügend Ärzte.

Straßen

Beim Bau von Umgehungsstraßen könne der Landrat alleine wenig bewirken, sagte Frankenberg. „Wir müssen die Interessen bündeln, mit den Verantwortlichen in Bund und Land reden und strittige Trassenfragen vor Ort klären.“

Schmid legte Wert darauf, dass der Landkreis seine Hausaufgaben bei Kreisstraßen und Radwegen gemacht habe. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer da einspringen, wo andere versagen.“ Der Bau der Biberacher Nordwest-Umfahrung und die Abarbeitung des B312-Ökovermerks seien Ausnahmen gewesen, die man geschultert habe. Und Schmid kündigte eine weitere an: „Wenn der Bau des B 30-Aufstiegs durch Bund und Land nicht funktioniert, dann werden Stadt und Kreis das anpacken.“

Flüchtlinge

Schmid verwies auf die dramatisch gestiegene Zahl der Asylsuchenden, die dem Kreis derzeit zugewiesen werden. „Damit sind wir am Rande der Belastbarkeit.“ Bisher funktioniere die Solidarität im Kreis gut. Er stellte auch in Aussicht, dass der Landkreis noch eine Unterkunft baut. Wichtig sei, eine Willkommenskultur für diese Menschen zu etablieren.

Frankenberg sprach sich für eine eher dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge im Landkreis aus. Damit habe man im Zollernalbkreis gute Erfahrungen gemacht.