Wer hat den schönsten?

Wow! Auf eine überwältigende Resonanz ist der Aufruf an die Leser der SZ Laupheim gestoßen, sich am Schneemannwettbewerb zu beteiligen: 45 Fotos von tollen Schneemännern, -frauen und sonstigen Figuren sind bis zum Einsendeschluss am Montag um 16 Uhr eingegangen.

Dabei zeigten sich die Laupheimer Baumeisterinnen und Baumeister von ihrer äußerst kreativen Seite. Von der frivolen Südseedame über den feurigen Mexikaner, heiße Schneehasen, Prinzessinnen und Pinguine bis hin zur künstlerischen Skulptur – die Vielfalt ist erstaunlich! Und einige Schneemänner standen Kopf vor Freude über den Wintereinbruch.

Alle Fotos sind großformatig online auf schwäbische.de zu sehen, und dort wird auch darüber abgestimmt, welches Exemplar das schönste im Laupheimer Land ist. Jeder Besucher kann jedem Schneemann, der ihm gefällt, über einen grünen Button einen Punkt geben. Abgestimmt werden kann bis Freitag, 23. Februar, 12 Uhr. Wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Bei Punktgleichheit kürt die Redaktion der Schwäbischen Zeitung den Sieger. Dieser gewinnt vier Freikarten für das Donaubad in Ulm.