Wenn Kulturnacht auf Rosentafel fällt

Im Zeichen guter Laune ist die Hauptversammlung der Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laup-heim“ gestanden. Der Vorsitzende Harry Remane blickte nämlich nicht nur auf ein aktives Jahr zurück, sondern konnte für das neue verkünden, dass die Veranstaltungen in bewährter Weise wieder stattfinden werden – fast. Zugleich herrschte unter den Gewerbetreibenden Zufriedenheit über eine neue Offenheit seitens der Stadt für ihre Anliegen.

Das Veranstaltungsprogramm für dieses Jahr stand im Mittelpunkt der Versammlung. Dabei verkündete der Vorsitzende Remane eine Neuerung: Die Kulturnacht, die zuletzt im Umfang geschrumpft war, soll diesmal zusammen mit der Rosentafel stattfinden – am 14. Juni. Die Idee dahinter: Stilvolles Nightshopping könnte mit dem kulturellen Angebot des Abends gut verknüpft werden. „Die Kulturnacht passt da gut“, kommentiert der „Treffpunkt“-Vorsitzende den Schritt. „Wir freuen uns auf die Kooperation mit der Stadt.“

Start ins Programm für Laupheim ist am 24. März mit dem Frühlingserwachen: dem verkaufsoffenen Sonntag. Es folgen Rosentafel und Rosenmarkt am 15. und 16. Juni und das Heimatfest vom 4. bis 8. Juli. Der Juli lockt dann auch wieder mit der SSV-Eiszeit: Wer während dieser Aktion in Laupheim einkauft, bekommt zwischen dem 15. und 27. Juli ein Gratis-Eis dazu. Für den 8. September ist das beliebte Brunnenfest eingeplant, dem am 22. September ein besonderer verkaufsoffener Sonntag folgen soll: Dann findet die dritte Auflage des US-Car-Treffens statt.

US-Cars treffen sich wieder

Diese noch junge Veranstaltung hat sich sofort einen festen Platz im Kalender der Gewerbevertretung erobert, denn bei den ersten beiden Auflagen stand die Stadt im Mittelpunkt deutscher US-Car- und Oldtimerfreunde. „Die US-Cars sind ein Höhepunkt im Veranstaltungsjahr“, stellt Harry Remane fest. „Sie machen die Einkaufsstadt weit über die Region hinaus bekannt und locken viele auswärtige Besucher an.“

Am 8. November findet wieder ein Nightshopping statt. Motto: „Vitamine für den Herbst“. Der Weihnachtsmarkt ist für die Zeit vom 27. November bis 1. Dezember geplant, dazu bleibt es auch bei einer anderen beliebten Tradition: Ab dem 5. Dezember soll es auch wieder die „Weihnachtshütte“ auf dem Marktplatz geben.

Ein Kompliment sprach der Treffpunkt-Vorstand der Stadt aus: OB Gerold Rechle und die Wirtschaftsförderin Barbara Klause zeigten nicht nur ein offenes Ohr für den Einzelhandel, sondern seien „offensiv auf uns zugegangen und haben gefragt: 'Wo sind eure Befindlichkeiten’“?