Wenn Kinder täglich verzichten müssen

Kinder stehen im Mittelpunkt der Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen Zeitung in Kooperation mit der Caritas. Unter dem Motto „Helfen bringt Freude“ bittet die SZ Leserinnen und Leser, Kindern in der Region zu helfen und für sie zu spenden. In dieser Woche geht es um „Not nach Trennung und Scheidung“. Maja S. (Name von der Redaktion geändert) aus dem Landkreis Biberach erzählt, wie sie als alleinerziehende Mutter von vier Kindern das Leben meistert.

„Nach dem Tod eines nahen Verwandten meines Ex-Mannes ist alles aus dem Ruder gelaufen“, sagt die 38-Jährige. „Es war eine schlimme Zeit, über die ich nicht so gern spreche.“ Damals war das Paar 14 Jahre lang verheiratet und hatte vier Kinder. Dennoch sah Maja S. keinen anderen Ausweg, als sich von ihrem Mann zu trennen. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ihre beiden Jungs sind mittlerweile 15 und 14 und die Mädchen zwölf und elf Jahre alt.

In den ersten beiden Jahren sei mit dem Bezug der Sozialhilfe alles glatt gelaufen. Doch dann habe es einen Wechsel beim Landratsamt gegeben. „Die Zuständigkeiten haben gewechselt“, erzählt Maja S. „Und mir wurde eine neue Fallmanagerin zugewiesen.“ Beim Jobcenter gibt es zwei Personen, die jeweils für einen Antragsteller zuständig sind, erklärt Diplom-Sozialarbeiterin Susanne Klingel von der Sozial- und Lebensberatung der Caritas-Region Biberach-Saulgau. „Der eine bearbeitet den Antrag und rechnet die Leistungen aus, der andere, also der Fallmanager, soll den Arbeitslosengeld-II-Bezieher in Lohn und Brot bringen.“

Maja S. wollte gern in ihrem Beruf als Krankenschwester arbeiten. Offensichtlich wollte das ihre Fallmanagerin aber nicht. Denn diese probierte, die vierfache Mutter in einen Berufsvorbereitungskurs zu zwängen, in dem Bewerbungen und Lebensläufe geschrieben und Stärke-Schwächen-Analysen erstellt wurden. „Und das ein halbes Jahr lang täglich von 8 bis 13 Uhr“, erzählt die 38-Jährige. „An meine Kinder hat niemand gedacht.“ Das wundert auch Susanne Klingel: „Dabei brüstet sich das Arbeitsamt damit, dass es immer passgenau vermittelt.“

Jobsuche auf eigene Faust

Maja S. hat sich gewehrt und durchgesetzt. Auf eigene Faust hat sie einen Job gesucht und in der stationären Altenpflege einen gefunden. Eine 40-Prozent-Stelle. Später ist sie in die ambulante Altenpflege gewechselt. Dort arbeitet sie mittlerweile zu 30 Prozent und hat zusätzlich einen Mini-Putz-Job. „So bin ich etwas flexibler in der Zeiteinteilung“, erklärt die Alleinerziehende. Mit allen Einkünften und Sozialleistungen hat sie so einen monatlichen Betrag von 2400 Euro zur Verfügung. „Für eine fünfköpfige Familie ist das verdammt wenig“, sagt Maja S. (siehe Armutsgrenze).

Dennoch versucht sie, ihren Kindern kleine Freuden zu bereiten: „Einmal im Monat gehen wir gemeinsam essen. Das ist unser Kebab-Tag. Und obwohl es für einen richtigen Restaurant-Besuch nicht reicht, freuen wir uns alle immer unheimlich darauf.“

Täglich müssen sich die Kinder allerdings im Verzicht üben. Die Brille eines ihrer Sprösslinge musste schon drei Mal repariert werden. Nun ist sie auch noch zu klein. Die Kinder tragen keine Markenklamotten und können auch keinen Sport im Verein treiben. Dinge, die sicherlich das Konflikt-Potenzial mit besser gestellten Kindern nähren? „Nein“, sagt Maja S. entschlossen. „Auch wenn das Leben meiner Kinder von Entbehrungen geprägt ist, können sie damit umgehen. Sie werden in der Schule nicht gemobbt. Ich stärke ihr Selbstbewusstsein und lebe ihnen vor, dass es Werte wie Freundschaft gibt, die über den materiellen Dingen stehen.“ Zudem sei sie eine Optimistin: „Das habe ich so gelernt. Entweder das Problem bringt mich um oder umgekehrt.“

Zum ersten Kontakt mit der Caritas ist es im ersten Jahr der Trennung gekommen. Damals hatte Maja S. eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Aber die Kur wurde abgelehnt. Eine Freundin gab Maja S. den Tipp, sich an die Caritas zu wenden. Erfolgreich, denn Susanne Klingel legte Widerspruch ein und die Mutter durfte mit ihren Kindern eine Auszeit nehmen. „Das waren die schönsten drei Wochen meines Lebens“, sagt Maja S.

Herzenswunsch Raumteiler

Der aktuelle Anlass der Kontaktaufnahme sind ebenfalls die Kinder, die sich jeweils ein Zimmer teilen. „Sie kommen jetzt in die Pubertät“, erzählt die vierfache Mutter und lacht. „Da bleiben Knatsch und Streit nicht aus.“ Sie wünscht sich deshalb Raumteiler. Die finanzielle Mehrbelastung kann sie alleine nicht stemmen. Auf Unterstützung ihres Ex-Mannes kann sie nicht hoffen. „Es ist so, als sei er auch von seinen Kindern geschieden worden“, erzählt Maja S. „Zwar sind die Kinder jedes zweite Wochenende bei ihm, aber alles andere interessiert ihn nicht. Er ist noch nicht einmal zur Konfirmation unseres Sohnes gekommen.“ Deshalb hat Susanne Klingel einen Antrag bei der Stiftung „Kinder in Not“ gestellt. „Zwar weiß ich noch nichts Genaues“, erzählt die Caritas-Mitarbeiterin, „aber ich bin positiv gestimmt.“

Wenn Maja S. zwei Wünsche frei hätte, würde sie sich Unabhängigkeit wünschen. „Raus aus der Maschinerie Sozialleistungen“, sagt sie. „Und dass wir zu Fünft einen Urlaub machen könnten.“

Auf einen Blick

Ihre Spende hilft

Schon mit 30 Euro sorgen Sie dafür, dass bedürftige Kinder im Winter nicht frieren müssen. Ihre Weihnachtsspende reicht für warme Schuhe, Mütze, Schal oder Mantel. Verhindern Sie, dass Kinder auf dem Boden schlafen müssen. 75 Euro sind Ihr Beitrag für Kinderbetten. Mit 100 Euro tragen Sie dazu bei, dass Kinder aus armen Familien ein Bett, einen Schreibtisch oder einen Kleiderschrank haben.

Caritas-Klienten

Gesamtzahl der Klienten, die die Sozial- und Lebensberatung der Caritas-Region Biberach-Saulgau im Jahr 2013 in Anspruch genommen haben: 469 Menschen, davon 339 aus dem Landkreis Biberach. Gesamtsumme der Kontakte (persönlich, telefonisch, schriftlich) mit diesen Klienten: 1865. Davon im Landkreis Biberach: 1349. Dabei rich- tet sich die Beratung an keinen speziellen Personenkreis. „Jeder kann mit allem kommen“, sagt Caritas-Mitarbeiterin Susanne Klingel. „Seien es finanzielle, wirtschaftliche oder sozialrechtliche Probleme oder auch eine Mutter-Kind-Beratung.“

Armutsgrenze

Wer alleine Kinder erzieht oder als Paar mehr als drei Kinder hat, der lebt in Baden-Württemberg besonders oft unterhalb der Armutsgrenze. Hat eine Familie mit zwei Kindern ein Einkommen von weniger als 2055 Euro im Monat, gilt sie als arm. Eine solche Familie verdient weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens im Land und erfüllt damit die EU-Kriterien für Armut. 17 Prozent aller Kinder leben in solchen Familien. Und der Staat? Der Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger liegt bei Alleinstehenden bei 391 Euro, bei zusammenlebenden Paaren für jeden 353 Euro, pro Kind gibt es je nach Alter zwischen 229 und 296 Euro dazu. Hinzu kommt die Kostenübernahme für Miete und Heizung. Davon zieht der Staat Einkünfte ab einer bestimmten Höhe ebenso ab wie das Kindergeld.

