„Wenn ein Profi da ist, muss man das nutzen“

Bereits in der siebten Klasse auf Gymnasien und der achten Klasse in der Realschule werden GFS (Gleichwertige Feststellung von Schülerleistung), also Referate gehalten, die wie eine Klassenarbeit zählen. „Präsentationen werden im Berufsleben immer mehr Platz einnehmen“, verriet Peter Gößwein. Der 54-Jährige hat das Laupfrosch-Ferienprogramm „Besser Referate halten“ an der VHS geleitet.

Blickkontakt ist wichtig, man soll während seiner Präsentation nicht auf den Boden gucken, das haben die fünf Jungen und ein Mädchen schon gelernt. Fühlt man sich vor seinem Publikum wohler, wenn man sich bewegt, darf man das ruhig tun, verdeutlicht der Leiter Peter Gößwein. Jonas (13) hat Spaß beim Training. „Mein Vater hat gesagt, dass man auch später im Beruf oft präsentieren muss und ein Training bestimmt gut wäre“, sagt der künftige Achtklässler. „Am Anfang war ich zwar nicht so begeistert, aber mit der Zeit hat es dann immer mehr Spaß gemacht. Bei meiner GFS werde ich die Tipps, die ich hier bekommen habe, sicherlich umsetzen.“

Nachdem die Kinder am Tag zuvor in die Grundkenntnisse des Präsentierens eingeweiht wurden und ihre von zu Hause mitgebrachten Referate vortrugen, hatten sie die Hausaufgabe, die Arbeiten zu verbessern. Am zweiten Trainingstag wurden sie durchgegangen und Fehler analysiert. Die Präsentationen wurden mit einer Videokamera aufgenommen und anschließend in der Runde abgespielt. „Ich finde das peinlich“, sagt Nanette (13). „Ich sehe zwar ein, dass es nötig ist, aber ich sehe mich nicht gern selbst.“ Sie besucht nach den Ferien die achte Klasse des Carl-Laemmle-Gymnasiums und hofft: „Ich möchte Tipps bekommen, die ich in meiner GFS umsetzen kann.“

Nicht nur Leiter Peter Gößwein, sondern auch die anderen Kursteilnehmer durften Kritik üben und Tipps geben. Fehler zu machen sei kein Weltuntergang, betont Gößwein. Man müsse nur etwas daraus lernen. Dadurch, dass sich die Jugendlichen gegenseitig verbessern dürfen, möchte er eine warme und freundliche Atmosphäre schaffen, in der sich alle wohlfühlen.

„Viele Referenten, egal ob erwachsen oder nicht, sind zu sehr auf den Inhalt fixiert. Dabei vergessen sie, auf Intonation und Tonfall zu achten und die Sätze verschwimmen ineinander“, erklärt Gößwein. Es sei aber viel wichtiger, Sinnabschnitte zu machen und jedes Satzende zu betonen. Gößwein, der nach Musikstudium und Schauspielausbildung seit 1998 selbständig Präsenz und Stimmbildung unterrichtet, ist sich sicher: „Referate werden immer wichtiger. Wenn man in jungen Jahren lernt, wie man gut präsentiert, fällt es einem später nicht mehr so schwer.“ Powerpoint sieht er nur bedingt als gleichwertige Alternative zu Plakat und Folien. „Hier muss man abwägen, wann es etwas nützt und wann nicht. Oft wird zu viel Inhalt vermittelt und das Angebot zu stark eingesetzt.“

Jonathan (13) besucht nach den Ferien die siebte Klasse einer Werkrealschule. „Ich hoffe, dass ich durch das Training sicherer auftreten kann und nicht mehr so aufgeregt bin“, sagt der Schüler. „Ich bin auch schon einmal in einem Theaterstück aufgetreten, aber ich fühle mich vor vielen Menschen etwas unsicher.“ Jonathan hat sich selbst zum Laupfroschprogramm angemeldet. „Ich lese regelmäßig Zeitung und habe mir gedacht, dass es mir ganz gut tun würde, wenn ich dieses Training mitmachen würde. In der Schule müssen wir jetzt auch häufiger Referate halten und es ist eine große Chance auf gute Noten, die ich ergreifen möchte“, sagt Jonathan. „Wir haben gerade einen Profi hier, der sich mit so etwas auskennt und uns helfen kann. Diese Chance muss man nutzen.“

Gößweins Tipp für angehende Referenten: Beim Vortragen nicht die Arme hängen lassen, sondern locker an Bauch oder Rücken lehnen. „Dadurch wirkt man nicht so verkrampft.“ Auch die Gliederung könne man zu Beginn einer Präsentation weglassen. „Beim Tatort will man ja auch nicht wissen, was in einer halben Stunde passiert.“