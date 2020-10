Wenn die eigene Wohnung nicht mehr sicher ist

Was können Frauen tun, wenn sie in den eigenen vier Wänden Gewalt erleben? An wen können sie sich in Laupheim wenden? Diese Fragen haben Karin Barring, Präsidentin des Lions-Clubs, beschäftigt. Deshalb lud sie zwei Beraterinnen der Caritas Biberach zu einem Vortrag nach Laupheim ein. Dieser hat vergangene Woche im „Gasthof Schützen“ stattgefunden.

Durch die Medien hat Karin Barring vom Engagement der Schauspielerin Jutta Speidel erfahren, die sich für Frauen einsetzt, die häusliche Gewalt erleben. Die Lions-Präsidentin griff diesen Gedanken auf und erkundigte sich im Laupheimer Rathaus nach Hilfsangeboten – dort erfuhr sie, dass es in Biberach ein Frauenhaus gibt, welches dem gesamten Landkreis zur Verfügung steht. Ihr ist es wichtig, das Wissen hierüber bekannter zu machen. Andrea Hehnle, Abteilungsleiterin der Beratungsstelle für Familien bei der Caritas, und Ulrike Schuler, die als diplomierte Sozialpädagogin seit 25 Jahren im Frauenschutzhaus arbeitet, unterstützen dieses Vorhaben gerne.

„In einer hochzivilisierten Gesellschaft gibt es keinen gefährlicheren Ort als in der Familie“ – mit dieser Aussage unterstrich Ulrike Schuler die Bedeutung ihrer Arbeit. Unter häuslicher Gewalt versteht man per Definition Gewalt durch das familiäre Umfeld, erklärte sie. Nicht nur der Ehemann, sondern auch andere Familienmitglieder könnten zum Täterkreis gehören.

Traumata können sich langfristig auswirken

Die Folgen häuslicher Gewalt sind vielseitig: Kratzspuren, blaue Flecken, gynäkologische Probleme, posttraumatische Belastungsstörungen und Depressionen sind einige Beispiele. Spuren am Körper sollten Betroffene als Beweismittel dokumentieren, sagte Schuler. Traumata könnten sich langfristig auf den Alltag der Betroffenen auswirken. „Frauen wenden oft eine Vermeidungsstrategie an“, so die Sozialpädagogin. „Sie versuchen, zu Hause alles zu vermeiden, was den Gewalttäter in Rage bringen könnte.“ Wenn die Situation zum Beispiel wegen Kindergeschrei eskalieren könnte, würde die Frau versuchen, die Kinder zu beruhigen. In solchen Situationen sei es Frauen nicht möglich, nach einer langfristigen Lösung zu suchen – „weil sie in solchen Momenten dafür einfach keinen Kopf haben“.

Es kommt auch vor, dass Kinder Gewaltausbrüche mitansehen müssen, berichtete Schuler. Die Folgen könnten verheerend sein: Es kann zu Entwicklungsverzögerungen und emotionalen Problemen kommen. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Kinder Gewalt als Lösung von Konflikten verinnerlichen, und selbst aggressiv werden.

Die Opfer häuslicher Gewalt sind in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Im Jahr 2018 waren bundesweit von den 140 755 Menschen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, 114 393 weiblich. Das sind allerdings nur die Fälle, die polizeilich erfasst sind. Die Dunkelziffer schätzen Experten viel höher, vor allem im ländlichen Raum. Der Grund: Dort ist die Scham, sich zu melden, höher. Im Landkreis Biberach wurden im Zeitraum von Januar bis April dieses Jahres 16 Fälle bekannt.

Was betroffene Frauen tun können? Das seit 2002 geltende Gewaltschutzgesetz sieht vor, dass der Täter für einige Tage der Wohnung verwiesen werden kann. Die Polizei kann dies durchsetzen und das Ordnungsamt bei Bedarf um zwei Wochen verlängern. Alles Weitere bedarf eines richterlichen Beschlusses.

Frauenhaus bietet Zuflucht

Oft ergreifen Frauen mit kleineren Kindern die Initiative und verlassen die eigenen vier Wände, um Schutz in einem Frauenhaus zu finden, wenn sie nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen können. Einige lassen sich von der Caritas beraten, bevor sie sich zu diesem Schritt entschließen, berichteten die Referentinnen. Das Frauenschutzhaus biete ihnen eine vorübergehende, anonyme Wohnmöglichkeit mit eigenem Zimmer. Küche und Bad müssen die Frauen mit anderen Schutzsuchenden teilen. Vor Ort erhalten die Frauen Unterstützung bei rechtlichen und organisatorischen Fragen. Und nicht zuletzt können sie das Erlebte aufarbeiten: Die Beraterinnen, die in der Einrichtung arbeiten, haben immer ein offenes Ohr für die Bewohnerinnen.

Wenn sich die familiäre Situation wieder entspannt, können die Frauen wieder ausziehen. Ein Drittel gehe zum Partner zurück, erklärten die Referentinnen. Falls dies nicht möglich sein sollte, habe die Frau nach dem Aufenthalt möglicherweise die Kraft, sich vom Ehemann zu trennen. Jede Frau kann selbst entscheiden, wie sie weiterleben möchte. Sobald es allerdings auch um das Kindeswohl geht, hat die Caritas ein Auge darauf, damit es nicht gefährdet wird.

Der Aufenthalt im Frauenschutzhaus sei für maximal sechs Monate geplant, erläuterte Ulrike Schuler. Das Durchschnittsalter der Frauen, die aufgenommen werden, beträgt 32 Jahre. Es gab allerdings auch schon eine Dame mit 80 Jahren, die dort Schutz gesucht hat.

Deutschland ist 2017 der Istanbuler Konvention beigetreten und verpflichtet sich somit, Frauen vor häuslicher Gewalt zu schützen. Noch gibt es nicht genug Frauenhäuser im Bundesgebiet. Der Landkreis Biberach, der die finanziellen Mittel dafür bereitstellt, kann sich daher glücklich schätzen, eine Einrichtung dieser Art seit 1993 zu haben, betonten die Referentinnen.

Den Vortrag von Andrea Hehnle und Ulrike Schuler haben die Mitglieder des Lions-Clubs mit großem Interesse verfolgt und einige Fragen gestellt. Karin Barring bedankt sich sehr herzlich: „Es ist toll, dass Frauen eine Anlaufstelle haben, wenn sie in den eigenen vier Wänden Gewalt erleben.“ Mit den Dankesworten überreicht sie nicht nur Blumensträuße für die beiden Vortragenden – mit dem Dank verband sie auch die Zusage über eine Spende des Lions-Clubs über 500 Euro, um die Arbeit des Frauenschutzhauses zu unterstützen.