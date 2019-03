Wenn der Alltag Kopf steht

„Das schiefe Märchentrio“ gastierte am Sonntagmittag im Laupheimer Kulturhaus. Zusammen mit den bekannten Musikern Wolfgang Stute und Konrad Haas präsentierte der Bestsellerautor und „Sams“-Erfinder Paul Maar Gedichte und Geschichten aus seinem Buch „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“.

Das Märchen vom gestiefelten Kater kennt wohl fast jedes Kind. Aber haben sie schon mal etwas vom gestiefelten Skater gehört? Oder wussten sie schon, dass Hänsel und Gretel ein Smartphone besaßen? Diese und andere kuriose Geschichten trug Paul Maar den Zuschauern im Kulturhaus vor. Dabei amüsierten sich nicht nur die kleinen Besucher köstlich, auch die Erwachsenen kamen aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus.

Maar kombinierte bekannte Märchen oder Geschichten, denen ganz gewöhnliche alltägliche Situationen zugrunde liegen, mit schrägem Humor. Da wurde zum Beispiel in der Gutenachtgeschichte des Papas der goldene Fön der Prinzessin doch einfach mal zum Telefon oder die sieben Zwerge verdrehten einfach alles. Dieser Humor kam bei den Kindern an. Auch wenn das Kulturhaus bei weitem nicht vollbesetzt war, was an dem strahlenden Frühlingswetter und zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen gelegen haben dürfte.

Hinter mancher Figur und mancher Geschichte steckte aber durchaus ernstzunehmende Charaktere, und so schaffte es Paul Maar ganz spielerisch und trotz viel Ironie, auch lehrreich zu sein.

Musik aus dem Staubsauger

Das eine gemütliche Wohnung nicht unbedingt „perfekt“ sein muss, bewies Maar mit seinem letzten Vortrag. Jeder kennt die Situation, der Kühlschrank ist kaputt und man heilfroh, dass man endlich einen Handwerker gefunden hat. Doch was ist das? Am nächsten Morgen heizt der Kühlschrank und der Herd kühlt. Und es soll noch schlimmer kommen, als der Handwerker erneut vorbeischaut und wieder die Drähte miteinander verwechselt. Da geht plötzlich das Licht aus, wenn man den Telefonhörer abnimmt, und der Fahrstuhlknopf setzt die Kaffeemaschine in Gang. Einfach alles steht Kopf. Aber nach etlichen Reparaturversuchen hat sich die Familie an den ständig anwesenden Handwerker gewöhnt und man hört nun Musik aus dem Staubsauger.

Viel Applaus belohnte die drei Akteure am Ende des annähernd eineinhalbstündigen Programms. Wolfgang Stute und Konrad Haas begleiteten die schrägen Geschichten musikalisch und gaben so der Lesung eine angenehme Atmosphäre.