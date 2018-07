Weltmeister Serbien: mit Rudelbildung zum Titel

Was für eine Sensation: Serbien ist Fußball-Weltmeister! Bei der SZ-Mini-WM auf dem Laupheimer Rathausplatz jedenfalls setzte sich der Underdog im Finale gegen die nicht minder bescheidene Fußballmacht aus Südkorea mit 3:0 durch. Die mit zwei Spielern aus der 5a ergänzte Klasse 6c der Friedrich-Adler-Realschule sicherte sich mit diesem Erfolg nicht nur einen der drei Siegerpokale, sondern auch satte 150 Euro für die Klassenkasse.

„Weltmeister! Weltmeister!“ skandierten die Schüler beim Betreten des Soccercourts fürs obligatorische Siegerfoto, und im anschließenden Zeitungsinterview – dem vielleicht ersten ihres Lebens – zeigten sie sich nicht minder stolz. „Es hat mega Spaß gemacht! Voll cool! Geil! Spitze!“, riefen sie durcheinander, ehe Aaron Glaser das Geheimnis des Erfolgs lüftete: „In der Vorrunde lief es ja noch nicht so gut, da haben wir einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Dann haben wir eine Rudelbildung gemacht und uns gesagt: So, jetzt pack mer’s!“ Worte wie „Teamgeist“ rufen seine Mannschaftskameraden dazwischen. Das hätten sich mal Jogis Jungs in Russland anhören sollen ...

Jedenfalls klappte es in der Finalrunde vortrefflich: 1:0 gegen Deutschland – womit auch diese WM-Träume platzten –, 6:0 gegen den Senegal, 4:0 gegen Frankreich und eben das 3:0 im Endspiel gegen die Südkoreaner. Letztere, vertreten von Team 1 der Friedrich-Adler-Realschule, mussten nicht allzu traurig sein: Immerhin bescherte der zweite Platz ebenfalls einen Pokal und 100 Euro für die Klassenkassen. Auch der dritte Platz (Pokal und 50 Euro) ging an ein Realschulteam (Frankreich), so dass diese mit 15 Mannschaften angetretene Schule am Ende kräftig abräumte.

Preise für alle

Aber auch alle anderen Mannschaften – bestehend aus Fünft- und Sechstklässlern von insgesamt fünf Schulen aus dem Raum Laupheim – gingen nicht mit leeren Händen nach Hause. Medaillen, Urkunden, Mini-WM-T-Shirts – es gab bei der Siegerehrung aus den Händen von Eugen Schönle (SZ Laupheim) und Elena Breymaier (Stadt Laupheim, in Vertretung des verhinderten Schirmherrn OB Gerold Rechle) reichlich Lohn für den zweitägigen Einsatz. Möglich wurden all die schönen Preise durch großzügige Spenden der „Schwäbischen Zeitung“, der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal und von Harry’s Sportshop.

Neben dem perfekten Fußballwetter und der hervorragenden Verpflegung durch den FV Olympia Laupheim rundete auch die Tatsache, dass die von den vier Schiedsrichtern Dieter Monetti, Franz Amann, Georg Mayr und Hubert Moll souverän geleiteten Partien fair und ohne schwerere Verletzungen über die Bühne gingen, die gelungene Veranstaltung ab. Die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes Laupheim hatten jedenfalls nur kleinere Wehwehchen zu verarzten. Das Fazit gebührt nochmals Aaron Glaser vom neuen Weltmeister Serbien. Ob das Turnier toll gewesen sei, fragte ihn der Reporter. Die trockene Antwort: „Ja. Man kann es nur empfehlen.“

Das Endergebnis:

1. Platz: Serbien (Klassen 6c und 5a der Friedrich-Adler-Realschule Laupheim/FAR)

2. Südkorea (Team 1 FAR)

3. Frankreich (Team 2 FAR)

4. Russland (Team 2 der Friedrich-Uhlmann-Gemeinschaftsschule Laupheim/FUS)

5. Belgien (Team 4 FUS)

6. Spanien (6d des Carl-Laemmle- Gymnasiums Laupheim/CLG)

7. Dänemark (Grund- und Werkrealschule Mietingen-Schwendi)

8. Senegal (Team 14 FAR)

9. Ägypten (Team 6 FAR)

10. Schweiz (6b CLG, Team 2)

11. Deutschland (Team 10 FAR)

12. Island (Team 4 FAR)

13. Kolumbien (Team 15 FAR)

14. Argentinien (Team 11 FAR)

15. England (Team 1 FAR)

16. Portugal (5b CLG)