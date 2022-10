Welt- und Kleiderladen lädt zum Herrenabend

„Herrenabend und Prosecco für die Damen“, so lautet das Motto am Donnerstag, 13. Oktober, im Welt- und Kleiderladen in der Fockestrasse in Laupheim. Von 16 bis 20 Uhr möchten die Mitarbeiterinnen das Sortiment ganz besonders um Herrenbekleidung ausrichten, heißt es in einem Schreiben. Es gibt vom Schuh bis zum Hut alles für den modebewussten Herrn- sowohl Secondhandmode als auch Neuware.

Natürlich kommen auch die Damen an diesem Abend nicht zu kurz, neben unserem gewohnt reichhaltigen Bekleidungssortiment gibt es für jede Kundin ein Glas Prosecco. Der Erlös des Abends kommt wie immer dem Hilfsgüterversand zugute.