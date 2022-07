Weiterer Heimsieg für Herren 40

Die Herren 40 des TC Laupheim haben vor heimischer Kulisse einen weiteren wichtigen Sieg eingefahren. Mit dem 6:3-Erfolg gegen die TG Bisingen fuhren die Spieler um Kapitän Matthias Häußler in der Tennis-Oberliga ihren vierten Sieg in Folge ein und sind weiterhin im Aufstiegsrennen.

Auf Laupheimer Seite verbuchten in den Einzeln gleich drei Spieler einen klaren Zweisatzsieg. Vor allem auf den vorderen Positionen zeigten sich die TCler gegen Bisingen erfolgreich: Cosmin Ritiu entschied das hochklassige Spitzeneinzel gegen Christian Henrichs mit 6:2 und 6:0 für sich. Auch Frank Welser an Position zwei zeigte seinem Gegner die Grenzen auf, sodass der Bisinger beim Stand von 6:1 und 2:0 für Welser aufgeben musste.

Laupheims Kapitän Matthias Häußler (Position vier) ließ seinem Gegner beim 6:2 und 6:0 ebenfalls keine Chance. Deutlich umkämpfter war der Erfolg von Routinier Ansgar Elbs an Nummer drei, der beim 6:3, 4:6 und 10:4 vor allem im dritten Satz Nervenstärke bewies. Knappe Dreisatzniederlagen gab es beim TC Laupheim für Hans-Dieter Fuchs und Christian Stolz. Nachdem ein Gästespieler im Doppel nicht mehr antreten konnte, war die Partie bereits nach den Einzeln für die Laupheimer entschieden, die sich letztlich mit 6:3 verdient durchsetzen konnten.

Bereits am Samstag, 23. Juli, steht für die Herren 40 der letzte und entscheidende Oberliga-Spieltag an. Mit einem Erfolg wollen die Zweitplatzierten Laupheimer den Druck auf den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter Sigmaringen (zuletzt 5:4 gegen Leinfelden-Echterdingen) hochhalten. Zumal es für die Gegner des Spitzenreiters (TC Bernhausen) noch um einiges geht: Die personell eigentlich recht gut aufgestellte Bernhausener Mannschaft befindet sich mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend einen Sieg. Auf Laupheimer Seite heißt es jedoch erst einmal, den Fokus auf das eigene schwere Spiel zu richten: Mit dem TC Bildechingen kommt der direkte Tabellennachbar und Oberliga-Dritte nach Laupheim, was eine spannende und enge Partie verheißt. Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr auf der Laupheimer Tennisanlage im Herrenmahd.