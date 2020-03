Weitere Corona-Testmöglichkeit in Biberach geplant

Auch die Biberacher Braith-Grundschule und die Grundschule Warthausen sollen am Dienstag, 10. März, wieder öffnen. Das Landratsamt Biberach hat keine Bedenken dagegen. Und das sind weitere Neuigkeiten in Sachen Coronavirus:

Schulen

Wie das Kreisgesundheitsamt am frühen Montagabend mündlich mitgeteilt hat, sind auch die bisher noch ausstehenden Testergebnisse von Schülern der Braith-Grundschule, die Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, negativ ausgefallen. Deshalb kann am Dienstag auch dort wieder regulär Unterricht stattfinden. Auch für die Sophie-La-Roche-Grundschule und das Gymnasium Bad Waldsee haben die Gesundheitsämter Ravensburg und Biberach grünes Licht gegeben. Es lägen zwar die Laborergebnisse noch nicht endgültig vor, gleichwohl könne man aufgrund der bisher getesteten Personen davon ausgehen, dass einer Öffnung der Schulen nichts entgegenstehe, so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung.

Öffnen werden am heutigen Dienstag auch wieder die Schulen in Laupheim, Schwendi und Mietingen sowie der Kindergarten St. Martin in Untersulmetingen, die am Montag vorsorglich geschlossen blieben.

Weitere Testmöglichkeit

Die Kassenärztliche Vereinigung weist in ihrem Internetauftritt darauf hin, dass der Hausarzt der erste Ansprechpartner seiner Patienten sei und er deren Versorgung koordiniere – und das wie bei allen Erkrankungen auch bei Corona (COVID 19). Dazu zählt auch, echte Verdachtsfälle schnell zu diagnostizieren. Personen, die nach Rückkehr aus einem Risikogebiet oder nach anderweitigem Kontakt mit einer möglicherweise am Coronavirus erkrankten Person grippeartige Krankheitssymptome entwickeln, sollen zunächst telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufnehmen und das weitere Prozedere abklären. Die Liste der Risikogebiete findet sich auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de).

Um die Hausärzte zu entlasten, wurde am Montag in einem Gespräch zwischen Kreisgesundheitsamt und Vertretern der Kassenärzte vereinbart, eine weitere Testmöglichkeit zu schaffen. Die dazu notwendigen Räumlichkeiten sind in der Sana-Klinik in Biberach.

Den Betrieb und die Tests übernehmen die Kassenärzte. Die Terminvergabe erfolgt über das Kreisgesundheitsamt unter der Telefonnummer 07351/527070. Das Kreisgesundheitsamt richtet sich bei der Terminvergabe streng nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts. Darauf weist das Landratsamt hin. Unter anderem müssen Krankheitssymptome wie beispielsweise Husten oder Halsschmerzen vorliegen. Außerdem muss man sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet, darunter auch Südtirol, aufgehalten oder mit einer infizierten Person im persönlichen Kontakt gestanden haben.

Veranstaltungsabsagen

Ungeachtet dessen sagt das Landratsamt die Auftaktveranstaltung der Rückengesundheitswoche ab. Sie hätte am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr im Landratsamt stattfinden sollen. Den Mitveranstaltern empfiehlt das Landratsamt, auch ihre Veranstaltungen in der Rückengesundheitswoche abzusagen. Betroffen davon sind rund 35 Angebote.

Abgesagt wurde auch der Aktionstag der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Gesundheitserziehung im Landkreis Biberach „Rund um den Schulstart“ am Samstag, 21. März, um 9.30 Uhr in der Mittelberg-Grundschule Biberach, ebenso das Dankefest im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ am Donnerstag, 12. März.

Der Führungsstab im Landratsamt empfiehlt allen Veranstaltern im Landkreis, „sehr genau zu prüfen, ob eine Veranstaltung notwendig ist oder ob darauf freiwillig verzichtet werden kann“. Den Städten und Gemeinden empfiehlt der Führungsstab, auf Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu verzichten und sie vorsorglich abzusagen. Er schließt sich damit der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Landesgesundheitsminister Manne Lucha an.

Laupheim

In der Ratssitzung am Montag hat die Erste Bürgermeisterin Eva-Britta Wind das jüngste Geschehen in Laupheim zusammengefasst. Demnach waren die Mitglieder des städtischen Krisenstabs, dem auch Vertreter von Feuerwehr und Polizei angehören, für Freitag einberufen worden. Am späten Vormittag platzte die Nachricht von den Schulschließungen herein. „Die Ruhe war dann weg.“

Am Freitag habe man 20 Personen in häusliche Quarantäne schicken müssen, am Samstagmorgen eine weitere Person. „Wir haben uns immer wieder erkundigt, ob sie gut versorgt sind. Das ist der Fall“, berichtete Wind.

Die vorsorgliche Schließung von rund 20 Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet sei die richtige Maßnahme gewesen, ist Laupheims Erste Bürgermeisterin überzeugt. Der städtische Krisenstab werde weiter zusammenkommen, um bei Bedarf schnell reagieren zu können – „wir haben eine Lage, die sich jederzeit dynamisch entwickeln kann“.

Die „Immotionale“ am Wochenende war keine städtische Veranstaltung, stellten Wind und Oberbürgermeister Gerold Rechle klar. Momentan obliege es dem jeweiligen Ausrichter, eine Veranstaltung abzusagen.

Zum Thema Carl-Laemmle-Preisverleihung sagte Rechle: „Wir haben stundenlang diskutiert. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, die Gala abzusagen. Die Produzentenallianz hat das mitgetragen. Wir sind nach wie vor bestrebt, diese Veranstaltung nachzuholen.“ Sie sei, so der OB, von nationalem Rang.

Die Stadt sei bei Veranstaltungen ja auch häufig Hausherr und Vermieter, warf Stadtrat Hilmar Kopmann ein; konkret: „Was ist mit dem Parkbad und den Sporthallen?“ Sollte die Stadt in ihrer Funktion als Ortspolizeibehörde eine Gefahr im Verzug erkennen, müsste sie gegebenenfalls einschreiten und eine Veranstaltung unterbinden, antwortete der OB. Man warte jetzt die weitere Entwicklung ab und richte sich nach den Handlungsanweisungen des Robert-Koch-Instituts.