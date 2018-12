Weishaupt wächst auf breiter Ebene

Sämtliche Bereiche der Unternehmensgruppe Weishaupt konnten 2018 wachsen und Steigerungsmarken setzen. Der Systemanbieter in den Feldern Energie-Technik, Energie-Gewinnung und Energie-Management erwartet für das laufende Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von sechs Prozent gegenüber 2017. Damit wird der konsolidierte Gruppenumsatz auf 630 Millionen Euro klettern. Auch bei den Mitarbeiterzahlen verzeichnet Weishaupt ein Plus. Weltweit sind momentan 3580 Menschen bei Weishaupt beschäftigt.

Wenige Tage vor dem Ende des Geschäftsjahres 2018 zog Unternehmenschef Siegfried Weishaupt bei einer Feier für Arbeitsjubilare am Freitag eine erste Bilanz über die diesjährigen Geschäftsaktivitäten. „Wir haben in allen Bereichen positive Zahlen beim Umsatz und beim Ertrag“, erklärte er. Zusammengenommen ergebe sich ein sechsprozentiger Zuwachs – die gleiche Steigerungsrate wie das Jahr zuvor – gegenüber 2017. Besonders erfreulich: Auf dem deutschen Markt konnte Weishaupt um zehn Prozent zulegen. Insgesamt bedeutet dies, dass ein Gruppenumsatz von 630 Millionen Euro in 2018 erreicht wird.

„Wir sehen uns gestärkt in unseren Entscheidungen der Vergangenheit“, betonte Siegfried Weishaupt mit Blick auf diese Entwicklung. Denn das Unternehmen habe sich vom reinen Brennerhersteller zu einem starken Systemanbieter mit den Kernkompetenzen Energie-Technik, Energie-Gewinnung und Energie-Management entwickelt. Eine richtige Entscheidung sei es gewesen, die Firma Neuberger (Rothenburg ob der Tauber) als Experten für Energie-Management mit Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik in die Weishaupt-Gruppe aufzunehmen. Dies gelte ebenso für die Firma BauGrund Süd (Bad Wurzach), die im Bereich Energie-Gewinnung mit Erdsondenbohrungen zur Nutzung der Erdwärme aktiv ist. „Damit hat Weishaupt in der Branche ein Alleinstellungsmerkmal als Systemanbieter. Kein Wettbewerber hat eine Bohrfirma und eine Kompetenz in der Gebäudeautomation wie wir“, unterstreicht Siegfried Weishaupt die erheblichen Vorteile, die sich für die Kun-den ergeben. Stichwort: Alle genannten Leistungen aus einer Hand.

Aber auch auf dem Gebiet der Energie-Technik mit Brennern, Heizsystemen und Wärmepumpen ist Weishaupt in diesem Jahr erfolgreich unterwegs. Das Unternehmen sei der Überzeugung und arbeite weiter daran, dass die Produkte so effizient wie möglich gemacht werden sollen, um wenig fossile Brennstoffe zu verbrauchen. „Unsere Produkte sind hervorragend. Sie sind effizient und schadstoffarm, sie weisen auf den richtigen Weg“, ist sich der Unternehmer sicher.

Auch habe Weishaupt in der zentralen Frage der Energiewende („Hier beziehen wir eine Position, die abweicht von der der Politik“) durch erneuerbare Energien reagiert. „Holzfeuerung haben wir nicht gemacht, das war richtig“, urteilte Siegfried Weishaupt. Dafür hat sich sein Unternehmen auf Wärmepumpen als maßgeblichen und vernünftigen Beitrag zur Energiewende konzentriert. Seit dem Einstieg vor zehn Jahren ist Weishaupt damit mit wachsendem Erfolg am Markt. Vor allem auf dem deutschen Markt konnte die Max Weishaupt GmbH 2018 mit ihren Produkten ein starkes Wachstum erzielen. Dieses wird bei zehn Prozent liegen. In besonderem Maße dazu beigetragen haben die Verkaufszahlen bei den Brennwertgeräten und Wärmepumpen. Hier wird Weishaupt eine Steigerung zwischen 15 und 20 Prozent erreichen. Den steigenden Strompreis in Deutschland sieht Siegfried Weishaupt mit Sorge, er könnte sich auf die Verkaufszahlen bei den Wärmepumpen auswirken.

Fokus auf den Service

Das Unternehmen Weishaupt gehöre nicht zu den ganz großen in der Branche, „aber zu den ganz guten“, erklärte Siegfried Weishaupt einen Teil der Firmenphilosophie, die Qualität vor Quantität bei den Produkten in den Mittelpunkt stelle. Nicht vergessen dürfe man, dass der Service so wichtig ist wie das Produkt. Die Qualität bei beidem gehöre zusammen. „Wir haben den besten Service, der auf dem Markt geboten wird“, begründet Siegfried Weishaupt einen Teil des Geschäftserfolges. In den Ausbau des Service hat das inhabergeführte Familienunternehmen auch 2018 wieder investiert. Netz und Mitarbeiterzahl wurden erweitert. In Deutschland entsteht unter anderem ein Neubau für die Niederlassung Regensburg. Die neue Weishaupt-Zentrale für Nord-Amerika in Toronto wird 2019 eingeweiht. Insgesamt hat Weishaupt im Jahre 2018 etwa 40 Millionen Euro investiert.

Und weitere Investitionspläne werden bereits geschmiedet. So soll unter anderem in Bad Wurzach für die Neuausrichtung von BauGrund Süd (Geothermie) ein Neubau entstehen. Mit Optimismus und Zuversicht blickt Siegfried Weishaupt hinsichtlich einer weiteren positiven Unternehmensentwicklung auf die nächsten Jahre. Einen Strich durch die Rechnung könnten nur politische Entscheidungen machen, glaubt er. Sorge bereitet ihm auch ein möglicher Zerfall des Hauses Europa, das Risse aufweist und am Zerbröckeln ist. „Wir haben die Hoffnung, dass sich die Dinge nicht rückwärts entwickeln“, verwies Siegfried Weishaupt auf die wichtigen Märkte in England (Brexit), Frankreich und Italien.