Weinzentrale Eberle spendet an Tafelläden

Statt für eine Weihnachtsaktion für ihre Gastronomiekunden hat sich die Weinzentrale Eberle aus Laupheim dieses Mal für eine Spende entschieden und an den Martinusladen Laupheim, den St. Martinsladen Ochsenhausen und die Tafelläden in Biberach, Ehingen, Ulm, Isny, Wangen, Bad Wurzach, Leutkirch und Bad Schussenried insgesamt 6000 Euro gespendet. Die Mitarbeiter der Weinzentrale haben sich der Spendenaktion ebenfalls angeschlossen und ihre Trinkgeldkasse zur Verfügung gestellt und einen Betrag in Höhe von 500 Euro an den Martinusladen Laupheim gespendet. „Aufgrund der aktuellen Situation ist es uns ein großes Anliegen die regionalen Tafelläden zu unterstützen“, teilt die Weinzentrale Eberle mit. „Wir möchten sehr gerne denjenigen Hilfe zukommen lassen, welche sie am dringendsten benötigen.“