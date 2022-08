Weil der beste Freund Erziehung braucht

Aufgrund vieler interessierter Hundehalter bietet der Schäferhundeverein Laupheim im Herbst erneut einen Erziehungskurs an. Der Kurs, bestehend aus neun Übungseinheiten, findet vom 19. September bis 10. Oktober auf dem Vereinsgelände der Ortsgruppe Laupheim, Neue Welt 10, statt. Das teilt der Schäferhundeverein Laupheim mit.

Am Freitag, 9. September, organisert der Verein für alle interessierten Hundebesitzer vorab ein Informationsabend im Vereinsheim. Beginn ist um 18 Uhr. Die Anmeldung zum Kurs kann direkt am Informationsabend oder über die E-Mail-Adresse oglaupheim@gmx.de erfolgen.

Ein Einstieg am ersten Übungstag ist nach vorheriger Rücksprache und freier Kapazität ebenfalls möglich. Die Übungseinheiten sind am Montag von 18 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 17.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 13 bis 14 Uhr geplant.

Die Hundebesitzer werden von erfahrenen Ausbildern unterstützt. Ziel ist es, einen alltagssicheren und familientauglichen Begleiter auszubilden. Das Angebot richtet sich an Hundebesitzer von Hunden aller Rassen. Alle Hunde, ob groß oder klein, sind mit ihren Besitzern willkommen.