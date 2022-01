Weihnachtswichtel im Schlosspark verabschieden sich

Zum ersten Mal sind sie Anfang Dezember des vergangenen Jahres im Schlosspark gesichtet worden – und es wurden seitdem immer mehr. Nun ziehen sie zum 31. Januar wieder aus – die Wichtel aus dem Wichtelwald. Wer seine gebastelte Tür wieder mitnehmen möchte, kann dies bis Monatsende gerne tun.

Seit Anfang Dezember ziert ein Schild den Laupheimer Schlosspark mit der Aufschrift „Wichtelwald“. Von dort aus kann losgezogen werden, um auf Entdeckungstour zu gehen. Die bunten kleinen Türchen sind ganz unterschiedlich ausgestaltet: grün, gelb, lila, im Baumstamm, im Vogelnest, umzäunt und aufklappbar. Die Wichtel haben in den vergangenen zwei Monaten ihren ganz eigenen Platz gefunden und konnten Groß und Klein begeistern.

Am Anfang rund 20 Türchen, aber dann...

Zu Beginn der Aktion gab es rund 20 verschiedene Türchen zu entdecken, doch mit der Zeit wurden es aufgrund der Mitmachaktion immer mehr. Die städtische Jugendarbeit nimmt an, dass während der Aktion etwa 100 Wichtelwohnungen entdeckt werden konnten – weit mehr als im vergangenen Jahr.

Zudem gab es ein Gewinnspiel, bei dem ein 15-Euro-„Treffpunkt“-Gutschein gewonnen werden konnte. Dafür mussten vier Adventswichtel gefunden werden, welche es sich im Dickicht des Schlossparks gemütlich gemacht hatten. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich auf die Suche – eine Familie entdeckte alle Adventswichtel und konnte durch das Losverfahren den Gutschein ergattern.

Große Freude für kleine Kinder

„Die Resonanz auf das Projekt der städtischen Jugendarbeit ist als durchgehend positiv festzuhalten“, schreibt die Stadtverwaltung Laupheim in einer Pressemitteilung, „was aber auch an den vielen Teilnehmenden lag. Viele Menschen fanden ihre Freude am Basteln einer Tür. Durch diese kreativen Köpfe konnte sich das Angebot verselbstständigen und speziell kleineren Kindern erneut eine große Freude bereiten.“

Nun verabschieden sich die Wichtel aus dem Laupheimer Wichtelwald zum Ende des Monats. Türen, welche nicht abgeholt werden, landen vorerst in der Obhut der städtischen Jugendarbeit. Ob die Wichtel sich kommenden Dezember erneut im Schlosspark niederlassen, ist noch nicht bekannt. Die Chancen dafür stehen aber sehr gut.