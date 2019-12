Hansy Vogt, bekannt als TV-Moderator, Entertainer und Frontmann der Band „Feldberger“, ist am Mittwoch mit seiner „Klingenden Bergweihnacht“ im Kulturhaus Schloss Großlaupheim zu Gast gewesen. Mit dabei waren Stars der Schlager- und Volksmusikszene: darunter Anita und Alexandra Hofmann, die Schwarzwaldbotschafter Feldberger und Robin Leon, Sieger der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Um es vorwegzunehmen: Die Musiker überzeugten mit erstklassigen, klangvollen Liedern und Melodien. Sie verschafften den 420 Konzertgästen eine Auszeit vom Trubel der Vorweihnachtszeit, sangen und musizierten sich in die Herzen ihrer Fangemeinde – und haben sicherlich neue Fans dazugewinnen können. Das kurzweilige, stimmungsvolle Konzert bot genügend Zeit zum Träumen und Abschalten.

In ganz Deutschland unterwegs

Alle Jahre wieder und in wechselnder Formation geht Hansy Vogt deutschlandweit auf Tournee und hat mit seinen Konzertauftritten schon rund 250 000 Menschen ansprechen und begeistern können. Zum wiederholten Mal ist für den Tausendsassa aus dem Schwarzwald die Große Kreisstadt Laupheim willkommener Auftrittsort gewesen. „Hierher komme ich immer wieder gerne, bei Ihnen fühle ich mich wohl“, sagte Vogt. Derartige Schmeicheleinheiten gefielen dem Publikum, das von Anfang an nicht mit kräftigem Beifall und rhythmischem Klatschen geizte.

Mit der neuen Produktion „Klingende Bergweihnacht“ gelang den Künstlern eine kontrastreiche Weihnachtsrevue in zwei Akten: zuerst mit stimmungsvollen und im Anschluss mit weihnachtlich-besinnlichen Elementen. Das Bemerkenswerte: Hansy Vogt und seine Freunde sind trotz des großen medialen Interesses im Grunde diejenigen geblieben, die das Publikum schon zu Beginn ihrer Kariere vor mehr als drei Jahrzehnten kennen und schätzen gelernt hat. Egal, ob als Moderator populärer TV-Sendungen oder als Sänger: Hansy Vogt agiert charmant und witzig: „Der Hansy ist ein richtiger Tausendsassa“, schwärmte eine Besucherin mittleren Alters, die sich auch gerne als Fan von Vogt outete. Mit seinen Feldbergern, den sympathischen Botschaftern aus dem Schwarzwald, zog er am Mittwoch eine große Show ab, die unterstrich, dass die Auszeichnungen, die er bekommen hat, nicht von ungefähr verliehen wurden.

Soli an Klavier und Alphorn

Anita und Alexandra Hofmann, unter dem Namen „Geschwister Hofmann“ bekannt geworden, präsentierten sich als bezauberndes Gesangsduo und auch als vielseitige Instrumentalistinnen. Ihre Solonummern auf dem Alphorn (Anita) und Klavier (Alexandra) kamen beim Publikum gut an – ebenso die Darbietungen, die sie gemeinsam mit dem 20-jährigen Robin Leon präsentierten, lösten Begeisterung aus. „Auch wir kommen immer wieder gerne zu Ihnen“, versicherten die Schwestern aus Meßkirch. Leon Robin, der zum ersten Mal bei einem solch exklusiven Konzert in der Großen Kreisstadt an der Rottum gastierte, ist einer von vielen Newcomern in der Schlagerbranche. In den vergangenen Jahren machte der Junge aus dem Elsass auf sich aufmerksam. Seine Lieder brachten ihm den Titel „Neuer Sympathie-Botschafter des jungen Schlagers“ ein. Auch das Publikum im Schloss Großlaupheim fand diese Auszeichnung des Siegers des „ARD-Grand-Prix der guten Laune“ absolut gerechtfertigt.

Mit vielen Klassikern, die an ein Weihnachten aus vergangenen Zeiten erinnerten, mit einer Jodeleinlage – die Hofmanns haben auch auf diesem Gebiet ihr Können gezeigt – und mit einem großen Dank verabschiedeten sich die Künstler nach einer vehement geforderten Zugabe. Sie versprachen: „Wir kommen gerne wieder nach Laupheim.“