Weihnachtshütte lockt im Advent mit Glühwein und Punsch

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest sind voll im Gang. Die Weihnachtsbeleuchtung an den innerstädtischen Straßenbäumen leuchtet wieder und verbreiten einen besonderen Zauber. Zusätzlich sorgt ein Weihnachtswald mit regionalen Blaufichten für eine einladende weihnachtliche Atmosphäre beim Weihnachtseinkauf in der Laupheimer Innenstadt.

Dieses Jahr gibt es noch weitere vorzeitige „Weihnachtsgeschenke“ der Stadt: Eine Weihnachtshütte wird nach dem Weihnachtsmarkt am Schloss unter dem Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz aufgebaut. In dieser Hütte werden Laupheimer Vereine an den Adventssamstagen Glühwein und Punsch verkaufen.

Kundinnen und Kunden, die ihre Weihnachtseinkäufe in Laupheim tätigen, werden in den Geschäften mit Gutscheinen für Glühwein und Punsch belohnt. Spendiert werden die Gutscheine von der Wirtschaftsförderung der Stadt Laupheim. Diese können an der Weihnachtshütte an den Adventssamstagen in Glühwein und Punsch eingelöst werden.

Der Erlös aus den Gutscheinen und dem freien Verkauf in der Weihnachtshütte kommt den betreibenden Vereinen aus Laupheim direkt zugute. Das Deutsche Rote Kreuz startet den Reigen am zweiten Advent von 10 bis 17 Uhr zum verlängerten Ladenschluss. Die Damen des SV Sulmetingen machen am dritten Advent weiter. Auch am vierten Advent bleibt es mit den Volleyballern aus Baustetten sportlich in der Weihnachtshütte. Zu guter Letzt werden Mitglieder der Werbegemeinschaft „Treffpunkt Laupheim“ am 24. Dezember selbst bis etwa 13 Uhr Glühwein und Punsch ausgeben und das Geld an den Kinderschutzbund Laupheim spenden.

Wer die Aktion mit unterstützen möchte, kommt an den Adventssamstagen zum Rathausplatz zur Weihnachtshütte unter den Weihnachtsbaum und gönnt sich mit seiner Familie und Freunden Glühwein oder Punsch oder bestellt bei der städtischen Wirtschaftsförderin, Barbara Klause, auch auf eigene Rechnung Gutscheine zum Verschenken. Hierfür bitte zeitnah melden unter barbara.klause@lauoheim.de oder telefonisch unter 07392/704-156.