„Weihnachtsengel“ verbreiten Freude mit ihrer Geschenketour

Daniela Würfel ist Einrichtungsleiterin des Pflegeheims der St. Elisabeth gGmbH in Riedlingen, Elvira Würfel ist Pflegekraft im Pflegeheim Laupheim und Rudolf Hartmann ist Bewohnerfürsprecher und Vorsitzender des Fördervereins „Spätes Glück“ für das Pflegeheim Laupheim. Alle drei haben einen Bully mit Geschenken vollgepackt und an neun Standorten der St. Elisabeth-Stiftung Geschenke und gute Laune im Vorfeld der Weihnachtstage zu verteilen.

„Nicht jeder unserer Bewohnerinnen und Bewohner kann an Weihnachten Besuch bekommen und ein Geschenk aufmachen, und gleiches gilt auch für einige unserer Klienten aus dem Geschäftsbereich Teilhabe und Inklusion oder einige Kinder in unseren Kitas“, sagt Daniela Würfel. „Daher haben wir beschlossen, uns quer durch alle Geschäftsbereiche auf den Weg zu machen, Geschenke zu verteilen und ein wenig weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.“

Los ging es im Wohnpark St. Klara in Schemmerhofen. Es folgten Einrichtungen in Mittelbiberach, im Jordanbad, in Ochsenhausen, Aitrach, Dietenheim, Ulm, Ehingen und Laupheim. Am Ende war für die drei „Weihnachtsengel“ klar, dass sich der Aufwand mehr als gelohnt hat angesichts der lächelnden Gesichter, in die sie während ihrer Fahrt durchs Stiftungsgebiet schauen konnten.