Aufgrund des Feiertages „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober verschieben sich die Abfuhrtermine in Laupheim und den Ortsteilen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird in den Stadtbezirken A und B die Papiertonne am Dienstag, dem 4. Oktober, geleert. Die Abholung der Gelben Säcke verschiebt sich in diesen Bezirken auf Mittwoch, 5. November. Im Stadtbezirk 3 werden die Restmülltonnen am Samstag, dem 8. Oktober, geleert.