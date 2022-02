Wechsel in der Führungsspitze der „Schwäbischen Zeitung Laupheim“

Die „Schwäbische Zeitung“ Laupheim hat einen neuen Lokalchef. Roland Ray übergibt die Leitung der Redaktion an Thomas Werz. Anders ausgedrückt: Ein Glücksfall für die „Schwäbische“ in Laupheim gibt den Stab an einen Glücksfall für die „Schwäbische“ in Laupheim weiter.

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat Roland Ray die Lokalausgabe Laupheim entscheidend geprägt. Mit Akribie und Leidenschaft, mit Haltung und Emphatie, mit einem ausgeprägten Gefühl für die Verantwortung, die mit journalistischem Wirken auch und gerade im Lokalen einher geht. Lieber Roland, herzlichen Dank für Deine unermüdliche Arbeit für die „Schwäbische Zeitung“ und ihre Leserinnen und Leser!

Der Neue ist – zum Glück – gar nicht so neu. Für Thomas Werz schließt sich mit der Rückkehr in die Heimat und zur „Schwäbischen“ ein Kreis. Hier hat er seine journalistische Basis, die bewährt starken Lokaljournalismus verspricht. Mehr als zehn Jahre im Magazin-Bereich lassen dazu – im Digitalen wie in der Tageszeitung – neue Akzente erwarten. Lieber Thomas, hab’ einen guten Start in der neuen alten Heimat! Andreas Müller, stellvertretender Chefredakteur

Erfüllte Zeit in einer prosperierenden Stadt mit Herz

Ein bisschen entdeckt werden will Laupheim schon. Das galt auch für mich, als ich an einem nebligen Novembertag 1995 am Westbahnhof, weit vor den Toren der Stadt, aus dem Zug stieg. Doch wer erst mal angekommen ist, fühlt sich wohl hier. Schon bald habe ich Wurzeln geschlagen, beruflich wie privat.

26 Lokalredakteursjahre sind daraus geworden, eine erfüllte Zeit, in der Laupheim nachgerade stürmisch an Einwohnern, Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Bedeutung zugelegt hat. So stürmisch, dass die Stadt zuletzt Mühe hatte, die Infrastruktur anzupassen. Eine fast durchgängige Erfolgsgeschichte, mit einem Mix aus mittelständischen Global Players und vielen gut aufgestellten kleineren Betrieben als Fundament.

Zur Erinnerung: 1995 gab es in Laupheim weder Kulturhaus, Museum noch Hallenbad, keinen Kässbohrer und kein Ringelhausen III. Und noch 2010 unkte der Landrat, zur Großen Kreisstadt werde es nicht reichen. Von wegen!

Was unbedingt für Laupheim einnimmt und meine Arbeit mannigfach befruchtet hat: dass sich Bodenständigkeit und Weltoffenheit, Fleiß, Heimatliebe, ehrenamtliches Engagement und Hilfsbereitschaft auf das Trefflichste paaren und ergänzen. Von diesem Proviant besitzt Laupheim nach wie vor viel. Das gilt ausdrücklich auch für die zum Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe gehörenden Gemeinden Achstetten, Burgrieden, Mietingen, Schwendi und Wain.

Meine Erinnerungen sind prall, wiewohl nicht frei von Schmerz. Mein erster Termin war eine Drillingsgeburt im Kuhstall. Mein letzter das Requiem für OB Gerold Rechle. Dazwischen liegen mehr als 500 Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse, in denen es nicht selten geknistert hat; überschäumende Freude anlässlich des Kinderfests; Trauer um die beim Hubschrauberabsturz in Kabul getöteten Soldaten; das gespannte Warten, ob der Bundeswehrstandort die Streitkräftereform 2011 überlebt; die enorme kulturelle Bereicherung, die das Kulturhaus brachte; wunderschöne Impressionen vom Rosenmarkt, Kaltblutmarkt, Fußball-Osterturnier; grauenvolle Bilder von Unglücksfällen; die Erhebung zur Großen Kreisstadt; Baukräne allerorten; das Zeitungmachen unter Pandemiebedingungen – und tausend Ereignisse und Erlebnisse mehr. Tief berührt haben mich Begegnungen mit ehemaligen Laupheimer Juden, allen voran Gretel Bergmann. Dieser Teil der Ortsgeschichte ist mir, dem gelernten Zeithistoriker, eine Herzensangelegenheit. Es ist gut und wichtig, wie die Bürgerschaft heute damit umgeht.

Ich sage danke für die ungezählten Gespräche mit Menschen, die dem ewig Fragenden meist bereitwillig, zumindest aber im Vertrauen auf eine faire Berichterstattung Rede und Antwort standen. Ich kann nur hoffen, niemanden allzu sehr enttäuscht zu haben. Danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und ganz besonders unseren Leserinnen und Lesern. Bleiben Sie uns gewogen. Roland Ray

Zurück in die Heimat – und in die Zukunft

Es soll mal einer sagen, dass gezielte Werbung nichts bringt. „The Länd“, Baden-Württembergs Positionierung „als lebenswerter Ort mit hoher Lebensqualität und attraktiven Arbeitsmöglichkeiten“, zumindest bei mir hat die millionenschwere Kampagne voll gezündet. Back to the Länd also, nach 16 Jahren im bajuwarischen Exil.

Scherz beiseite, der Wunsch, zurück nach Oberschwaben zu ziehen, schwelte schon länger familienintern, wurde immer wieder andiskutiert – und doch wieder verworfen. Der perfekte Zeitpunkt, um die Zelte in München abzubrechen, er schien einfach nicht zu kommen. Bis jetzt! Für mich ist es ein doppeltes Heimkommen. Zurück in meine Heimatstadt und auch zurück zur „Schwäbischen Zeitung“. In der Laupheimer Redaktion habe ich vor 20 Jahren meine ersten journalistischen Schritte unternommen. Und hierher darf ich nun als Redaktionsleiter zurückkehren und meine Heimatstadt journalistisch begleiten.

Heimkommen hat jedoch immer etwas Zweischneidiges: Man hat ja meist einen etwas nostalgischen, vielleicht auch verklärten Blick auf seine Heimat. Wo natürlich und zum Glück die Zeit nicht stehen geblieben ist.

Aus dem Städtle ist eine Große Kreisstadt geworden, mit neuen Wohngebieten, neuen Schulen, Firmen und Geschäften. Und mit fast 4000 neuen Einwohnern samt der dadurch entstandenen Chancen und Herausforderungen für die Kommune. Es ist aber etwas völlig anderes, ob man dies alles aus der Ferne lose verfolgt, und zwischendurch zum Wochenendbesuch bei Eltern und Freunden aufschlägt. Oder ob man hier wieder als Familie zu Hause ist.

Nach 16 Jahren Großstadt bin ich gespannt, wie sich das wieder anfühlen wird. Von 1,5 Millionen Menschen zu 22.679. So ganz ohne den täglichen Stau, der Hektik und der Auswahl an zig unterschiedlichen Restaurants, Bars oder Kinos? „Krasser Schritt, habt ihr euch das schon gut überlegt?“, meinte so mancher im Freundeskreis. Aber selbst diese Münchner staunen nicht schlecht, wenn man ihnen von der Wirtschaftskraft, den Weltmarktführern, den positiven Zukunftsprognosen und dem enorm hohen Freizeitwert Oberschwabens erzählt. Zurück in die Zukunft!

Es bleiben spannende Zeiten für Laupheim und die umliegenden Gemeinden. Ich freue mich, mit diesem jungen und engagierten Team für Sie darüber berichten zu dürfen. Sei es über die anstehende OB-Wahl oder die Bürgermeisterwahlen in Burgrieden und Achstetten. Aber auch über Themen, die Laupheim und die Region darüber hinaus beschäftigen. Und hoffentlich auch über die zeitnahe Rückkehr des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens mit dem ersehnten Ende dieser unsäglichen Pandemie. Denn einen Termin habe ich mir schon lange ganz fett in meinem Kalender markiert. Es ist der 29. Juni! Thomas Werz