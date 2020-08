Wechsel im Vorstand bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG

Steffen Kaiser wird Vorstandsmitglied bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG. Zum 1. September tritt 43-jährige Diplom-Kaufmann und Master of Law (LL.M.) die Nachfolge von Alexander Schöllhorn an, der beim Pistenbully-Hersteller fast 14 Jahre die Finanzen verantwortet hat und jetzt in die Geschäftsleitung des Pharma-Verpackungsspezialisten Uhlmann Pac-Systeme wechselt.

Alexander Schöllhorn. (Foto: : a. buhl)

Steffen Kaiser ist verheiratet, wohnt in Reutlingen und war zuletzt im Jenoptik-Konzern in der Division Light & Production, spezialisiert auf die Optimierung von Fertigungsprozessen, für die Finanzen zuständig. Bei Kässbohrer übernimmt er unter anderem die Aufgabengebiete Finanzen, Controlling, IT und Personal.

Der Wechsel im Kässbohrer-Vorstand wird mit Abschluss des Geschäftsjahrs 2019/2020 zum 30. September wirksam.

Steffen Kaiser. (Foto: gaby hoess)

Gemeinsam mit dem Vorstandssprecher Jens Rottmair und dem gesamten Managementteam soll Steffen Kaiser das Unternehmen in die Zukunft führen und das Thema Digitalisierung vorantreiben, heißt es in einer Pressemittei- lung. „Mit dem Vorstandswechsel werden die Themen IT und Digitalisierung nochmal einen stärkeren Fokus im Unternehmen bekommen.“

Alexander Schöllhorn (53) scheidet nach insgesamt 19 Jahren bei Kässbohrer zum 30. September aus. Während seiner Zeit im Vorstand habe sich das Unternehmen herausragend entwickelt, wird sein Wirken im Hause Pistenbully gewürdigt.