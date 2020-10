Was Reiserückkehrer nach den Herbstferien beachten müssen

Am kommenden Wochenende beginnen in Baden-Württemberg die Herbstferien. Ganz unbekümmert in den Urlaub fahren ist in diesem Jahr jedoch aufgrund der Corona-Pandemie schwierig. Die Stadtverwaltung Laupheim fasst daher in einer Pressemitteilung zusammen, worauf Reisende in der kommenden Zeit achten müssen.

Unverzüglich in Quarantäne

Aufgrund der bevorstehenden Herbstferien in Baden-Württemberg weist die Stadtverwaltung nochmals darauf hin, dass nach wie vor Einschränkungen bei der Einreise nach Baden-Württemberg gelten. Reisende, die aus einem vom RKI als Risikogebiet ausgewiesenen Staat oder einer solchen Region einreisen, sind weiterhin verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort abzusondern (Quarantäne).

Negatives Testergebnis vorlegen

Betroffene müssen nach Angaben der Stadtverwaltung darüber hinaus direkt nach ihrer Rückkehr unter Telefon 07392/704-155 Kontakt mit der zuständigen Ortspolizeibehörde aufnehmen und sind verpflichtet, ein negatives Testergebnis (Coronatest) vorzulegen. Die Kontaktaufnahme und Vorlage des negativen Testergebnisses sollte vorzugsweise per E-Mail unter der Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie Aus- und Einreisedatum an corona@laupheim.de erfolgen.