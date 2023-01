Was fehlte, ist zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude darüber, sich nach der Corona-Zwangspause wieder in diesem Rahmen treffen zu können, war beim Neujahrsempfang der Katholischen Kirchengemeinde Baustetten deutlich spürbar.

„Man mag es kaum glauben, was stattfinden konnte“, resümierte Pfarrer Alexander Hermann nach dem detaillierten Rückblick von Dr. Bernd Schattenberg, dem Gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates. Wo die Gemeindemitglieder coronabedingt nicht zusammenkommen konnten, wurde versucht, etwas von der Gemeinschaft zu den Menschen nach Hause zu bringen. Etliches konnte an die jeweils gültigen Vorgaben angepasst werden, unter anderem Nikolaus- und Sternsingeraktionen, Fußwallfahrt im Kleinen, Rosenkranz unterwegs oder Grüße an Ältere und Kranke. Auch Angebote wie die Baustetter Adventsfenster und die Herbergssuche bereicherten die kontaktarme Zeit.

Weiter in den Fokus nahm Bernd Schattenberg zahlreiche Jubiläen und ehrenamtliches Engagement der Jahre 2020 bis 2022. Die erstaunlich enorme Bandbreite veranschaulichte dabei deutlich die Lebendigkeit des kirchengemeindlichen Lebens, sei es im caritativen oder kirchenmusikalischen Bereich, beim Einsatz für Missionsprojekte, bei der Kirchenreinigung, bei den Ordnerdiensten und all den vielen anderen Diensten, die Woche für Woche rund um einen gelungenen Gottesdienst notwendig sind, ob Schülermesse oder Sonntagsmesse. Viele große und kleine Bausteine fügten sich auch in schwierigen Zeiten zu einer tragfähigen Gemeinschaft zusammen. Der persönliche Dank dafür war Bernd Schattenberg und Pfarrer Hermann ein wichtiges Anliegen beim Neujahrsempfang.

Ein Kleinod am Sankt-Ulrichsberg in Baustetten sind seit 75 Jahren die Kreuzwegstationen, errichtet zum Dank für die Verschonung der Gemeinde vor Kriegs- und Fliegerschäden. Hier ging ein großes Lob an den Natur- und Vogelschutzverein, der sich um die Instandhaltung und Renovierung verdient macht und sich um die Pflege des Kirchberges kümmert. In den Dank eingeschlossen wurde auch die Schönstattjugend, die über Generationen hinweg seit Jahrzehnten eine Kreuzwegandacht an den Stationen gestaltet.

Mit einer erfolgreichen Mischung aus Bewegung und Begegnung, Gebet und Gespräch, war es nach zweijähriger Pause wieder möglich eine große Fußwallfahrt durchzuführen – und das bereits zum 25. Mal. Die stattliche Teilnehmerzahl war der schönste Dank für das engagierte Organisationsteam.