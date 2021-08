Was das Kräuterbüschel mit Mariä Himmelfahrt verbindet

Für den Kräuternachmittag am Samstag, 14. August, von 14 bis 17.15 Uhr kann man sich am heutigen Freitag noch bis 14 Uhr anmelden unter Telefon 07392/9714-578 oder per E-Mail an belegung@kloster-laupheim.de. Die Kosten betragen 18 Euro (für Kaffee und Kuchen, Nachmittagsprogramm und Binden eines Kräuterbüschels). Außerdem kann man an einem Verkaufsstand Erzeugnisse aus den Einsatzorten der Steyler Missionsschwestern erwerben.