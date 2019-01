Was Bogenschützen auf der Kinoleinwand falsch machen

Robin Hood, Legolas, Katniss Everdeen – scheinbar können die Helden auf der Kinoleinwand exzellent mit Pfeil und Bogen umgehen. SZ-Volontär Christoph Dierking hat sich gefragt, wie realistisch ihre Schießkünste sind, und beim Bogensportclub Laupheim einen Selbstversuch gemacht. Schnell muss er einsehen, dass viele Menschen – er selbst eingeschlossen – eine völlig falsche Vorstellung vom Bogenschießen haben.

Ich stehe im Vereinsheim, am Ende eines unauffälligen Feldwegs, mit einem Plastikrohr in der Hand. „Schau einmal durch“, sagt Lars. Lars ist begeisterter Bogenschütze, Sportleiter des Bogensportclubs Laupheim und heißt mit vollem Namen Lars-Oliver Seidel. Aber unter Sportlern sagt man Du und spricht sich mit dem Vornamen an. Ich soll durch das Rohr schauen? Ernsthaft? Musste Robin Hood, der Held meiner Kindheit, auch durch ein Rohr schauen?

Das dominante Auge führt

Instinktiv kneife ich mein rechtes Auge zu und halte das Rohr vor mein linkes. „Bist du Linkshänder?“, fragt Lars. „Nein, Rechtshänder“, antworte ich wahrheitsgemäß. „Das ist ungewöhnlich“, erwidert Lars, und erklärt mir, was es mit dem Rohr auf sich hat: Er will mein dominantes Auge ermitteln. Sprich: das Auge, das beim Zielen die Führung übernimmt. Bei Rechtshändern ist das normalerweise auch das rechte Auge – in meinem Fall verhält es sich offenbar umgekehrt.

Sie würden direkt durch den Körper gehen. Lars-Oliver Seidel, Sportleiter beim BSC Laupheim, über die Gefahr beim Bogensport

Der Abstand zwischen den Zielscheiben, die hinten an der Wand hängen, und der roten Linie, an der sich die Schützen aufstellen, beträgt exakt 18 Meter. „Ab dieser Entfernung liegt der Pfeil ruhig in der Luft“, erklärt Lars. Draußen auf der Schießbahn betragen die Distanzen bis zu 70 Meter. Dort trainieren die Schützen, wenn die Hallensaison vorbei ist. Unabhängig vom Trainingsort gilt: Geschossen wird nur, wenn sich niemand zwischen den Zielscheiben und der Trennlinie aufhält. „Die Pfeile sind extrem gefährlich“, stellt Lars unmissverständlich klar. „Sie würden direkt durch den Körper gehen.“

Jetzt aber mal Klartext: Wie realistisch sind die Schießkünste von Robin Hood? Die Antwort von Lars ist eindeutig: „Überhaupt nicht.“ Pfeil und Bogen waren im Mittelalter keine Präzisionswaffen, berichtet der 48-Jährige. „Holz arbeitet. Und weil die Pfeile aus Holz waren, hat sich jeder Pfeil anders in der Luft verhalten.“ Zuverlässig getroffen hätten die Schützen nur im Pfeilhagel. Der Held meiner Kindheit erscheint mir jetzt deutlich weniger heldenhaft.

Erste Versuche mit dem Recurve-Bogen: SZ-Volontär Christoph Dierking lernt, worauf es beim Bogenschießen ankommt. (Foto: Lars-Oliver Seidel)

Gelb ist Gold

Heutzutage sind die Pfeile aus Carbon und Aluminium. Wenn das linke Auge die Führung übernimmt, wie in meinem Fall, nutzen Bogenschützen normalerweise einen Linkshandbogen. Trotzdem drückt mir Lars einen Rechtshandbogen in die Hand. „Wir probieren mal aus, wie du damit zurechtkommst“, sagt er und stellt das Visier am Bogen ein. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, das linke Auge zu schließen. Ich lege einen Pfeil an, ziehe die Sehne so weit nach hinten, dass sie meine Nasenspitze berührt. Dass es so anstrengend ist, überrascht mich. In Kinofilmen sieht es immer so leicht und geschmeidig aus. Zack. Der Pfeil schnellt durch die Luft. Ich treffe voll ins Schwarze, beziehungsweise in die gelbe Mitte. „Wir Schützen sagen Gold“, korrigiert mich Lars. Kleine Randnotiz: Ich stand nur acht Meter von der Scheibe entfernt.

Der Legende nach gilt Robin Hood als treffsicherer Schütze. Doch eine Präzisionswaffe war der Bogen im Mittelalter nicht. (Foto: dpa)

Doch langsam wandert die Scheibe weiter nach hinten. Ich fühle mich sicherer und verstehe, dass es beim Bogenschießen vor allem auf Körperbeherrschung und Konzentration ankommt. Entschlossen lege ich einen weiteren Pfeil an und muss an eine Szene in „Der Herr der Ringe“ denken, in der Legolas zwei Pfeile gleichzeitig abschießt. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. „Technisch ist so etwas nicht möglich“, bestätigt Lars und zeigt mir ein Bild auf seinem Smartphone. Zu sehen ist Katniss Everdeen aus „Die Tribute von Panem“. Ihre Nase befindet sich zwischen der gespannten Sehne und der Pfeilauflage. „Wer den Pfeil so abschießt, tut seiner Nase nichts Gutes“, sagt Lars und schmunzelt. Sei’s drum: Im Film steht schließlich die Unterhaltung im Vordergrund.