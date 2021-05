Warum manche Lokale in Laupheim jetzt öffnen und andere nicht

Ein Aufatmen geht durch die Gastronomiebranche. Nach monatelanger pandemiebedingter Zwangspause geht es nun auch im Landkreis Biberach wieder los. Restaurants, Cafés und Bars dürfen ab dem 28. Mai wieder öffnen – draußen ebenso wie drinnen. Für viele Wirte dürfte das die beste Nachricht seit Langem sein. Seit sich abzeichnete, dass die Corona-Inzidenz im Kreis kontinuierlich sinkt, fingen viele an, alles für den Tag X vorzubereiten. Und doch machen nicht alle Gastronomiebetriebe sofort wieder auf. Die Hürden für eine Öffnung sind hoch, die Vorschriften streng.

Diese Regeln gelten jetzt für Gäste

Wer künftig im Café sitzen oder sich zum Essen treffen möchte, muss einiges beachten. Der Zugang ist ausschließlich Menschen gestattet, die getestet, geimpft oder genesen sind. Diese Vorschriften stehen in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes und sind Teil der ersten Lockerungen.

Froh über die Lockerungen zeigt sich Massimo Calabro vom Restaurant „Zum Hasen“. Nach der langen Pause öffnet sein Restaurant am Freitag wieder seine Türen für Gäste. „Es ist endlich mal ein Schritt in Richtung Freiheit und zu mehr Normalität“, sagt Calabro. Für den Start gab es allerdings einiges vorzubereiten, Personal einzuweisen, Lebensmittel einzukaufen und sich in die geltenden gesetzlichen Vorschriften einzuarbeiten.

Die sorgten bei einigen Gästen für Verwirrung. „Viele haben schon vergangene Woche angerufen, weil sie dachten, dass wir schon geöffnet hätten“, berichtet Calabro. Dennoch erwartet er keine Massen an Besuchern direkt zum Start. Über Pfingsten seien viele im Urlaub, das Wetter spiele noch nicht mit und auch die Testpflicht sei weniger beliebt. „Das sind lauter Faktoren, wegen denen es nicht den großen Ansturm geben wird“, vermutet er.

Zu diesen Uhrzeiten dürfen Restaurants geöffnet haben

Von 6 bis 21 Uhr dürfen die Gastronomiebetriebe ab sofort geöffnet haben. Die Tische müssen mindestens 1,50 Meter auseinander stehen und es dürfen auch nur maximal zwei Haushalte an einem Tisch sitzen.

Problematisch wird das für kleinere Lokale wie das „Ristorante Amalfi“. Denn unter Einhaltung des Mindestabstands finden laut Inhaber Tobia Serrao in seiner Pizzeria statt 35 nur noch zwölf Gäste Platz. Dadurch befürchtet er ein Minusgeschäft. Darum öffnet er am Freitag noch nicht, sondern setzt zunächst weiter auf Essen zum Abholen. „Zu öffnen rentiert sich im Moment nur bei großen Lokalen“, meint er.

Darum will ein Wirt aus Laupheim erst Mitte Juni aufmachen

Auch die „Schild-Wirtschaft zum Rothen Ochsen“ will erst Mitte Juni wieder für Gäste aufmachen. Betreiber Magnus Wilfert sagt: „Die Aussagen vom Staat zur Gastronomie sind etwas undurchsichtig.“ Für ihn sind noch zu viele Fragen offen: Zur Personenzahl, Teststrategie und auch zum weiteren Verlauf der Pandemie.

„Es wäre Irrsinn, aufzumachen, wenn wir dann nach den Pfingstferien wieder bei einer Inzidenz von 120 liegen“, erklärt er. Wenn er dann sein Geschäft wieder zumachen müsse, sei der Lebensmittelraum schon gefüllt und die Ware verderbe.

In 14 Tagen könnte weiter gelockert werden

Denn falls die Inzidenz an drei Tagen über 100 steigt, tritt die Bundesnotbremse wieder in Kraft, Lockerungen werden zurückgenommen und es gibt wieder eine Ausgangsbeschränkung. Wenn die Inzidenz allerdings in den kommenden 14 Tagen weiter sinkt, gibt es weitere Lockerungen.

So bereiten sich auch die Wilferts auf die Öffnung vor, erneuern die Außenbestuhlung, schreiben Speisepläne. Und obwohl Gaststätten im Landkreis nun auch im Innenbereich öffnen dürfen, will Wilfert bei sich den Schwerpunkt auf die Außengastronomie setzen. „Wir sind gespannt und nervös, ob wir’s noch können“, meint er mit einem Augenzwinkern. Aber es sei schon etwas anderes, Essen wieder schön auf einem Teller anzurichten, als es wie in den vergangenen Monaten nur zum Mitnehmen zu verpacken.

Kaffeehaus-Betreiber glaubt an gute Resonanz auf Testpflicht

Mit Blick auf den zu erwartenden Kundenzuspruch zeigt sich Wilfert optimistisch: „Ich glaube, dass die Sehnsucht nach dem Essengehen anhält.“ Hinzu kämen verschobene Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Erstkommunionsfeiern. „Da kommen peu à peu wieder die Anfragen. Da ist Potenzial da.“

Wann er sein Kaffeehaus „Milch und Zucker“ wieder in Betrieb nimmt, kann Spyros Rantos noch nicht sagen. Im Catering- und Kantinenbereich seines Geschäfts habe er zwar auch im Lockdown den Betrieb aufrechterhalten können. Allerdings nicht im Café: „Für uns als kleines Lokal ist es schwierig, Wirtschaftlichkeit reinzubringen.“ Denn durch die geltenden Regeln sei die Personenzahl stark begrenzt.

Pub-Betreiberin spricht über Herausforderungen durch Corona-Regeln

„Wir hoffen, dass unsere Gäste ein gewisses Verständnis dafür haben“, sagt Rantos. „Wir werden die Situation verfolgen und sobald wir Potenzial sehen, machen wir auch auf.“ Er freue sich schon jetzt für seine Kollegen mit größeren Lokalen, die öffnen könnten. Rantos glaubt, dass die Testpflicht für die meisten Gäste kein Hindernis für den Restaurantbesuch ist. „Der ein oder andere wird deswegen wegbleiben, für den Großteil ist das aber gar kein Thema.“

„Wir machen am Freitag definitiv auf“, berichtet Sonja Mangold vom „Finnegans Pub“. Prinzipiell sei sie froh darüber, den Pub wieder öffnen zu dürfen. „Es ist aber ein Wechselspiel der Gefühle, weil ein großer Aufwand dagegen steht.“ Etwa durch Testungen, die Aufnahme der Kontaktdaten, die häufige Reinigung. „Es wird eine Herausforderung, diese Aufgaben zusätzlich zum normalen Alltagsgeschäft zu bewältigen“, glaubt sie.

Zudem bleibe abzuwarten, wie sich die verkürzten Öffnungszeiten im Umsatz widerspiegelten. Dennoch sei die Vorfreude beim Personal schon groß. Und auch bei den Gästen: „Dafür, dass wir noch keine Minute offen hatten, haben wir schon einige Reservierungen“, freut sie sich.