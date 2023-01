Warum die Sternsinger dieses Jahr nicht alle Laupheimer besuchen können

Viele kleine und große Könige zieren seit Montag das Stadtbild – als Laupheimer weiß man sofort: Die Sternsinger sind wieder unterwegs. In bunten Gewändern festlich gekleidet, mit Stern in der Hand, trifft man sie am zweiten Tag der Aktion in der Innenstadt. Einer sticht an diesem Tag heraus. Einen Kopf größer als die meisten ragt Pfarrvikar Jaison Vadakkethala im Gewusel der Kinder heraus. Aus Indien kommend, hatte er bisher keine Berührung mit Sternsingern gehabt.

So hat er am Dienstag eine Gruppe begleitet, um zu erfahren, wie man sich als „echter“ König fühlt. Die Lieder fleißig gelernt, zieht er mit Anne, Anika und Fritzi durch die Innenstadt. Doch zuvor haben die vier noch einen Spezialauftrag – so heißen im Organisationsteam die Einsätze, die außerhalb der zugeteilten Gebiete liegen: Am Tag zuvor hatte sich ein Bewohner enttäuscht telefonisch gemeldet. Er habe Sternsinger in der Nachbarschaft laufen sehen, aber selbst lediglich einen Flyer im Briefkasten vorgefunden.

Erstmals in der Geschichte zu wenige Kinder fürs Sternsingen

Diese unglückliche Tatsache ist dem Umstand geschuldet, dass sich erstmals in der 75-jährigen Geschichte der Laupheimer Sternsinger zu wenig Kinder für die Aktion angemeldet haben. Zwar sind dieses Jahr rund 100 Kinder mit Begeisterung dabei, doch möchten immer mehr Kinder nur zwei anstatt der früher üblichen 4 Tage singen, zudem ist das Stadtgebiet in den letzten Jahren stark gewachsen. So gibt es 2023 rund zehn Gebiete, in denen nicht gesungen werden kann, es werden dort Flyer verteilt und Segen erneuert.

Natürlich versuche man, so Franziska Müller-Pichler vom Organisationsteam, die Bürger, die sich melden, nachträglich persönlich zu besuchen. Man sei im Team nicht glücklich über diese Situation, aber man habe Mitte Dezember, als die Anzahl Kinder feststand, nicht mehr reagieren können. Die Organisatoren wollen sich im Frühjahr zusammensetzen und diese neue Situation beleuchten.

Doch, so Müller-Pichler weiter, sei man in Laupheim bisher verwöhnt gewesen mit ausreichend Kindern und damit verbunden der Möglichkeit, jedes Haus der Stadt besuchen zu können. Mehr Tage oder länger als fünf bis sechs Stunden zu singen, sei allerdings keine Option. „Unsere kleineren Kinder sind an vielen Tagen bereits jetzt am Limit. Sie sollen ja schließlich auch selbst Freude an der Aktion haben“, sagt Müller-Pichler.

Die Sternsinger sind in Laupheim eine Institution

Pfarrvikar Vadakkethala und seine drei Begleiterinnen können aber zumindest heute an einer Haustüre die Bewohner doch noch glücklich machen, bevor sie dann in die Innenstadt fahren. Schnell machen die Mädchen Pfarrvikar Vadakkethala klar, dass zuerst in den Geschäften gesungen wird – denn diese schließen nun einmal um 18 Uhr – bevor man dann die Wohnhäuser besucht.

Pfarrvikar Vadakkethala ist zum ersten Mal in die Rolle eines der heiligen Könige geschlüpft und hat die Laupheimer Sternsinger auf ihrem Weg begleitet. (Foto: Franziska Müller-Pichler)

Die drei 14-jährigen Mädchen singen bereits zwischen sieben und elf Jahren und zählen bei den Laupheimer Königen zu den „alte Hasen“. Wie jedes Jahr wird die Gruppe von den Passanten neugierig beäugt. Man hört sie flüstern: „Oh schau, die Sternsinger sind unterwegs“. Die Geschäftsleute und Kunden in den Läden freuen sich sichtlich über den Besuch und zeigen sich großzügig. Auch auf der Straße wird die Gruppe von einer Dame angesprochen, wann sie denn wohl zu ihr nachhause kommen werden.

Gegen 17.30 Uhr muss sich dann der kirchliche Begleiter verabschieden. Das Requiem zu Ehren des verstorbenen Papstes Benedikt kam überraschend dazwischen. Die Mädchen machen sich aber weiter auf ihren Weg. Doch muss um 20 Uhr noch ein König ausgewechselt werden, da starke Kopfschmerzen eines der Mädchen daran hindert, weiterzulaufen. Ein Anruf in der Zentrale und kurzerhand wird Moritz, der eigentlich erst für den darauffolgenden Tag eingeplant ist, eingekleidet und macht sich selbst mit dem Auto auf den Weg.

Wissen sich zu helfen: Die Laupheimer Sternsinger beim Anbringen eines Segenaufklebers. (Foto: Franziska Müller-Pichler)

In der Abt-Fehr-Straße trifft er die Gruppe und singt die letzten vier Wohnhäuser mit. Als letzte Gruppe kehren sie kurz vor 21:30 Uhr in den Kindergarten St. Theresia, der vorübergehenden Heimat der Sternsinger, zurück. Dort werden sie schon sehnlichst erwartet. Denn so spät sollte eigentlich keine Gruppe mehr unterwegs sein.

In den katholischen Kirchen gibt es Segensaufkleber zum Mitnehmen

Müde, aber glücklich, wieder einen Tag geschafft zu haben, teilt die Gruppe ihre Süßigkeiten – vor allem für die Kleinsten eines der Highlights – und wartet gespannt, bis die beiden Kassen ausgezählt sind. Auch Pfarrvikar Vadakkethala hat sich nach der Messe nochmals beim Organisationsteam gemeldet. Die Rolle des Königs und Sternträgers habe ihm so gefallen, dass er am nächsten Tag nochmals mitgehen wolle.

So wie ihm geht es den vielen kleinen und großen Königen auch: Einmal dabeigewesen, möchten die Kinder und Jugendlichen dieses Erlebnis nicht mehr missen. Das gibt dem Organisationsteam Hoffnung, es vielleicht im nächsten Jahr doch schaffen zu können, genügend Kinder für die Aktion in der so groß gewordenen Kreisstadt Laupheim zu finden.

In den nächsten Tagen werden Flyer und Spendenkassen noch in vielen Geschäften zu finden sein. Über einen auf dem Flyer abgedruckten QR-Code kann bis zum 25. Februar, direkt beim Kindermissionswerk für die Laupheimer Sternsinger gespendet werden. Bis Donnerstag, 5. Januar, werden die Gruppen noch den Segen bringen. Auch nach Ablauf der Aktion liegen in den katholischen Kirchen noch Segensaufkleber zum Mitnehmen aus. Am Freitag, 6. Januar, dem Dreikönigstag, findet um 10 Uhr ein Abschlussgottesdienst mit allen Sternsingern in der Kirche St. Peter und Paul statt. Beim anschließenden Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde im Kolpingheim gegen 11:15 Uhr sind die Sternsinger dann ein letztes Mal in diesem Jahr zu hören.