Warum das „Chamäleon“ Bluthochdruck so gefährlich ist

Millionen von Menschen leiden unter Bluthochdruck, zum Teil ohne es zu wissen. Das könne schwerwiegende Folgen für die Gesundheit mit sich bringen, erklärt Dr. Hans-Ulrich Goos. Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie ist seit eineinhalb Jahren Chefarzt der Medizinischen Klinik Laupheim. Sein Vortrag am Mittwochabend in der Galerie „Schranne“ resultierte aus einer Kooperation von Volkshochschule, der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und der Ärzteschaft Biberach.

Schon die Diagnose „Bluthochdruck“ gestalte sich schwierig. „Ich vergleiche die Krankheit gerne mit einem Chamäleon“, sagte Goos. Denn wie dieses Tier sei hoher Blutdruck oft gut getarnt. Er verstecke sich hinter anderen Symptomen. Deshalb würden Mediziner in einigen Fällen nicht die richtigen Schlüsse ziehen. Hinzu kommt, dass Patienten den Bluthochdruck oft lange Zeit nicht bemerken. Dabei kann er weitreichende Folgen für die Gesundheit haben.

Gefahr eines Schlaganfalls ist viel höher

Denn er verschleiße Gefäße in den Organen und führe so zu Problemen in den Nieren, Erblinden, Herzinfarkten und Vorhofflimmern, so der Mediziner. Auch das Gehirn könne stark betroffen sein. „Mit Bluthochdruck ist die Gefahr eines Schlaganfalls zwölffach höher“, erklärte Goos. Bei Rauchen oder Diabetes liege sie nur bei zwei- bis dreifacher Gefahr im Vergleich zu gesunden Menschen.

Die Therapie verlaufe dabei je nach Schwere der Krankheit unterschiedlich. Bei hochnormalem Blutdruck, also Werten zwischen 130 und 139 mm HG systolisch sowie 85 bis 89 mm HG diastolisch, reiche meist schon Gewichtsverlust und eine Umstellung der Essgewohnheiten, sagte Goos. Bei höheren Werten kämen die Patienten um Medikamente jedoch nicht herum.

Im Grenzbereich können auch pflanzliche Mittel helfen

Durch die vielen unterschiedlichen Arzneimittel sei aber eine genaue Einstellung der Patienten mittlerweile möglich. Pflanzliche Mittel hingegen könnten den Blutdruck nur unter bestimmten Bedingungen senken, also nur im Grenzbereich, so Goos.