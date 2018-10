Warmer, strahlender Klang in der Kirche

Mit einem feierlichen Abschlussgottesdienst in der Marienkirche ging am Samstagabend der diesjährige Dekanatschortag der Region Laupheim zu Ende.

Über 170 Sängerinnen und Sänger aus Laupheim, Achstetten, Baustetten, Bihlafingen, Obersulmetingen, Orsenhausen und Schönebürg waren dem Aufruf der hauptamtlichen Kirchenmusikerin Naho Kobayashi gefolgt. Bereits im Vorfeld des Dekanatschortages waren die ausgewählten Stücke von den einzelnen Chören eingeübt worden. Am Dekanatschortag selbst ging es dann um das gemeinsame Singen. „Das ist schon toll, in so einer großen Gemeinschaft zu singen“, waren sich die Teilnehmer einig. Etwas Besonderes, das aber auch einer langen Vorbereitung und terminlichen Koordination bedurft habe, wie Naho Kobayashi verriet. Der Dekanatschortag der Region Laupheim fände deshalb auch nur circa alle drei Jahre statt. Begleitet wurden die Chorsängerinnen und -sänger von Marius Schöttler an der Orgel.

„Musik dringt in tiefere Schichten des Bewusstseins, Musik kann mehr ausdrücken als Worte“, verkündete Präses der Kirchenmusik im Dekanat Biberach Pfarrer Peter Häring in seiner Predigt. Kirchenmusik und Chorgesang könne Christus helfen eine Brücke zu Gott zu bauen. Der Dienst im Kirchenchor sei einer der Dienste in einer Gemeinde, für den man am meisten Zeit aufbringen müsse.

Mit wie viel Freude die Teilnehmer diesen Dienst das ganze Jahr über leisten, war jedoch im Rahmen des Abschlussgottesdienstes zu spüren. Ein warmer strahlender Klang erfüllte die Marienkirche. Ein feierliches Kyrie, Gloria oder Halleluja gesungen von über 170 erfahrenen Chorsängern machten diesen Gottesdienst zu einem besonderen Gemeinschaftserlebnis. Gut ein Drittel der Lieder waren von Naho Kobayashi so ausgewählt worden, dass auch die Gemeinde gut mitsingen konnte.