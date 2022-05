Wanderung in den Lechauen zur Frauenschuhblüte

Die Seniorengruppe des Deutsche Alpenvereins bietet am Dienstag, 7. Juni, eine Wanderung im Lechtal an. Dabei wird auch ein großes Frauenschuhvorkommen besucht. Die Wanderung selbst führt entlang des Lechs von Vorderhornbach bis nach Klimm. Dort überquert die Gruppe den Lech und wandert wieder zurück. Dauer der Wanderung ist rund drei bis vier Stunden. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 8 Uhr am Parkplatz beim Olympiastadion. Anmeldung und nähere Informationen gibt es bis Sonntag, 5. Juni, unter Telefon 07351/ 80123 bei Wanderleiter Siggi Wehrle.