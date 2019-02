Waidäg erfinden die „Fasnet to go“

Chronischer Zeitmangel plagt viele Menschen und hält sie von höchst erquicklichen Dingen ab. Zum Beispiel vom Fasnet feiern. Doch zumindest das wird künftig allen Erdenbürgen möglich sein, dank einer bahnbrechenden Erfindung der Laup’r Waidäg: der „Fasnet to go“.

Am Narradag haben die Buntgefleckten ihre zum Patent angemeldete Idee vorgestellt. Ruckzuck setzten sie Testpersonen eine Perücke aufs Haupt, verpassten ihnen eine schräge Brille und eine rote Nase, malten ihnen Herzle auf die Wangen und flößten ihnen ein Gläschen Hochprozentiges ein. Dann wurde geschunkelt. Zum Abschied erhielten die Probanden einen „Fasnet to go“-Becher mit fünf Ingredienzien für ein schnelles und intensives Fasnetserlebnis: Luftschlange, Narrenspruch, Schokolade, Schnäpsle und – falls jemand in närrische Erregung geraten und zweisame Gefühle entwickeln sollte – ein Verhüterli. Außen auf dem Becher ist ein kleiner Spiegel angebracht. Den kann man sich vorhalten – hilft gleichermaßen beim Check der Frisur wie der Moral. Ha no!

Übrigens: Selbst die grätigen Waidäg trugen am Sonntag irgendwie ein Lächeln im Gesicht. Die Sonne schien und auf dem Rathausplatz hatte sich deutlich mehr Publikum eingefunden als in manchem Jahr zuvor. Das beflügelte und beseelte die Hästräger; leichtfüßig juckten sie vom Schloss hinunter in die Stadt und legten beschwingt eine Polonaise aufs Kopfsteinpflaster. Danach mischten sie sich schäkernd unter die Leut’, spielten und bastelten mit den Kindern und nahmen einen Wunschbrunnen in Betrieb. Er würde sich gern einmal wie ein Waidag fühlen, brach es da aus dem OB heraus. Der ihn betreuende Narr holte tief Luft: „Des isch aber en großer Wunsch!“

Die Stadtkapellen-Jugend spielte auf, die Fuhrmänner ließen die Karbatschen schnellen. Die Zunft der Laubachgoischder machte Kinder mit einem Büchsenwurf-Stand glücklich. Und aus einem Zelt duftete es gar köstlich nach gezogenen Kiachle.

Und sage keiner, Fasnet bilde nicht. Die Brauchtumswartin der Waidäg erklärte die einzelnen Figuren der Zunft, ihre Historie, ihre Eigenheiten und für was sie stehen. „To go“ kam bei so viel Abwechslung erst mal niemand in den Sinn.