Wünsche für ein toleranteres Miteinander

Bereits zum dritten und voraussichtlich nicht letzten Mal haben an der Friedrich-Adler-Realschule Laupheim zwei Thementage rund um Toleranz und Vielfalt stattgefunden. In ganz unterschiedlichen Projekten lernten die rund 900 Schülerinnen und Schüler am Donnerstag und Freitag, was Toleranz und Vielfalt bedeuten. Zwei zehnte Klassen beschäftigten sich im Rahmen eines Planspiels der Friedrich-Ebert-Stiftung mit der Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland. Höhepunkt dieses Planspiels war der Besuch des Bundestagsabgeordneten Martin Gerster.

„Ich darf bleiben wie ich bin, und ihr dürft bleiben wie ihr seid“, fasste Schulleiterin Petra Schänzle den Begriff Toleranz bei der Abschlussveranstaltung zusammen. Jeder Mensch sei einzigartig und einmalig. Sich selbst zu lieben, sei die Grundlage für Toleranz. Auch sie als Schulleiterin habe durchaus ihre Schwächen und Macken. Wer nicht ins Bild passe, der werde oft ausgeschlossen.

Wie es sich anfühlt, „anders“ zu sein, lernten die Schüler zum Beispiel in einem Projekt zusammen mit geistig behinderten Kindern kennen. Andere wiederum fuhren im Rollstuhl durch die Laupheimer Innenstadt, um einen Eindruck zu bekommen, wie es ist, wenn man nicht so einfach selbstverständlich laufen kann. In anderen Projekten wurde gerappt, Theater gespielt, oder es wurden Graffitis zum Thema Toleranz gesprüht. Auch Besuche auf dem jüdischen Friedhof, in Museen oder für einen Teil der zehnten Klassen in der Gedenkstätte Dachau standen auf dem Programm.

Zwei zehnte Klassen nahmen an einem Planspiel der Friedrich-Ebert-Stiftung teil, das sich mit der Gesetzgebung in Deutschland beschäftigte. Hier durften die Schülerinnen und Schüler einmal selbst Bundestag oder Bundesrat spielen. Wie die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten im reellen Leben aussieht, erfuhren die Teilnehmer bei einer Fragestunde mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Gerster. Viele Fragen hatten die Jugendlichen vorbereitet, die Gerster in einer lockeren, entspannten Atmosphäre ausführlich beantwortete.

Neben der Biografie Gersters interessierte die Zehntklässler vor allem auch, wie man sich das Leben eines Bundestagsabgeordneten so vorzustellen habe. Gerster gab bereitwillig Auskunft, wie sein Arbeitstag in sitzungsfreien Wochen hier im Landkreis Biberach aussieht. „Wenn ich in Biberach bin, habe ich ganz viele Termine“, stellte er fest. Wie eben zum Beispiel auch der Besuch der Friedrich-Adler-Realschule. Ist Sitzungswoche in Berlin, gebe es die Arbeit in der Fraktion und den einzelnen Ausschüssen. Viel Zeit für die Familie bleibe dabei nicht. Aber er versuche, sich diese ganz bewusst zu nehmen. Schon während des Planspiels hatten die Jugendlichen gemerkt, wie schwer es oft ist, eine Lösung für Probleme zu finden. „Demokratie kann anstrengend sein. Die Lösung ist oft ein Kompromiss, und diesen zu finden oft anstrengend“, bestätigte Gerster sie. Ein Austausch der Argumente sei wichtig.

Ein weiteres Thema, das die Schülerinnen und Schüler beschäftigte, war der Begriff Integration. „Die deutsche Sprache ist der Schlüssel für vieles, insgesamt und bei der Arbeitsplatzwahl“, stellte Gerster seine Position dar. Angesprochen auf die AfD, erklärte Gerster, dass sich das Klima im Bundestag seit dem Einzug der AfD deutlich verschlechtert habe. Man müsse vorsichtig sein, dass man sich nicht irgendwann frage, warum man aus der deutschen Geschichte nichts gelernt habe. „Gerade in Laupheim habt ihr eine besondere Verantwortung“, sprach er die Jugendlichen direkt auf die jüdische Vergangenheit ihrer Heimatstadt an. Darüber hinaus äußerte sich Gerster zu Themen wie der Budenkultur in Oberschwaben, der Legalisierung von Cannabis oder dem Glasfaserausbau.

„Das hat Spaß gemacht, man hat gute Einblicke bekommen. Oft ist es gar nicht so einfach, sich zu einigen“, zog Marie Pfetsch (Klasse 10e) ein durchweg positives Fazit zum Planspiel und zum Besuch des Gersters. Interessant fand es auch Janina Mayer (10d), zu sehen, wie langwierig so ein Prozess der Gesetzesfindung ist. Rosanna Willer (10e) kann sich dennoch nicht vorstellen, einmal selbst in die Politik zu gehen. „Mir wäre es zu viel Stress, aber Respekt, dass er (Martin Gerster) das macht“, fügte sie hinzu. Wer jedoch in die Gesichter der Schüler blickte, sah keineswegs Langeweile. Mit Freude und Begeisterung waren sie bei der Diskussion dabei. Ebenso Martin Gerster, der es schaffte, einen direkten Bezug zu den Jugendlichen aufzubauen.

Zum Abschluss der Thementage Toleranz und Vielfalt ließen die Schülerinnen und Schüler über 250 Ballons in die Luft steigen. Daran hing jeweils eine Postkarte, auf der die Finder gebeten werden, Gedanken und Wünsche für ein toleranteres und demokratischeres Miteinander aufzuschreiben und die Karte an die Friedrich-Adler-Realschule zurückzuschicken.