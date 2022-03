VR-Bank zeichnet Sieger des Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ aus

„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“, lautet ein altbekanntes Sprichwort. Davon durfte sich auch die Jury des 52. Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ überzeugen. Sie wählte aus 760 Bildern die Siegerinnen und Sieger aus, die bei der VR-Bank Laupheim-Illertal zum Thema „Was ist schön?“ eingereicht wurden.

Schönheitskult kritisch hinterfragen

„Wir freuen uns sehr über die rege Beteiligung und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie unseren Unterstützern, die diesen Erfolg erst möglich machen. Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge dokumentieren, wie vielschichtig das Wettbewerbsthema ist, wo Schönheit überall zu finden ist und wie wichtig es ist, den Schönheitskult auch kritisch zu hinterfragen“, so Markus Langner, Vorstandsmitglied der VR-Bank Laupheim-Illertal. Die prämierten Siegerbilder werden zur Jurysitzung auf Landesebene weitergegeben, die dortigen Gewinnerbilder nehmen dann an der Prämierung auf Bundesebene teil, wo es weitere Preise zu gewinnen gibt.

In der Kategorie Bildgestaltung der Altersgruppe 1 (Klasse 1-2) überzeugten Rebecca Leib (Grundschule Baltringen) und Melina Blersch (Grundschule Schwendi) die Jury mit einem ersten Preis. Konstantin Wächter (Grundschule Mietingen) und Matti Schick (Grundschule Schwendi) belegten einen zweiten Platz. Damian Manz (Grundschule Schwendi) und Luca Wiegelmann (Grundschule Sießen im Wald) freuten sich über dritte Plätze. Einen Sonderpreis durfte David Gyetko (Anna-von-Freyberg-Grundschule Laupheim) in Empfang nehmen.

Zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner

In der Altersgruppe 2 (Klasse 3-4) siegten die Bilder von Susi Haller (Grundschule Burgrieden) und Emely Lutz (Grundschule Burgrieden). Dominik Schmid (Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot an der Rot) und Diana Maier (Grundschule Bronner Berg Laupheim) erhielten Preise für einen zweiten Platz, Samuel Zweifel (Grundschule Orsenhausen) und Filina Zierlein (Grundschule Schwendi) belegten jeweils dritte Plätze.

Über einen Sieg in der Altersgruppe 3 (Klasse 5-6) dürfen sich freuen: Jasa Kadrieva (GWRS Mietingen-Schwendi) und Laura Härle (Friedrich-Adler-Realschule Laup-heim). Antea Culo (Friedrich-Adler-Realschule Laupheim) und Lea Ferres (Friedrich-Adler-Realschule Laupheim) strahlten über die Zweitplatzierung, Emmi Geiger (Friedrich-Adler-Realschule Laupheim) und Rosalie Müller (Friedrich-Adler-Realschule Laupheim) teilten sich den dritten Platz.

Valerie Likhoded (Friedrich-Adler-Realschule Laupheim, 1. Platz), Sophia Neß (Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf an der Iller, 2. Platz), Tyron Merk (Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf an der Iller, 2. Platz) und Alina Kölle (GWRS Mietingen-Schwendi, 3. Platz) überzeugen in der Altersgruppe 4 (Klasse 7-9).

Ellen Ströbele aus Baustetten ist die Gewinnerin der Altersgruppe 5 (Klasse 10-13).