VR-Bank spendet drei VRmobile an soziale Dienste

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Region Orsenhausen-Biberach, und das Seniorenzentrum Erolzheim können in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Spende von insgesamt drei Fahrzeugen durch die VR-Bank Laupheim-Illertal. Zwei VRmobile überreichte Marion Fakler von der VR-Bank Laupheim-Illertal vor Kurzem an Markus Grimm und Edwin Guter, beide ASB Region Orsenhausen-Biberach. Über ein weiteres Auto konnten sich Marianne Schneider und Manuela Göppel vom Seniorenzentrum in Erolzheim freuen. Das berichtet die VR-Bank in einem Schreiben.

Gestiftet haben die VRmobile rund 47 000 Kunden der Genossenschaftsbank, indem sie Monat für Monat Gewinnspar-Lose erworben haben. „Die genossenschaftliche Idee steht für persönliche Verbundenheit und partnerschaftliches Handeln in der Region“, sagte Marion Fakler von der VR-Bank Laupheim-Illertal bei der Übergabe. „Wir freuen uns sehr, mit der Spende von insgesamt drei VRmobile bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen.“ Auch Markus Grimm, Verwaltungsleiter ASB Region Orsenhausen-Biberach war sich sicher: „Die Fahrzeugspende verbessert die Mobilität der Pflege- und Hilfspersonen und damit die Betreuung der Menschen zu Hause“.

Zwei VRmobile stehen dem ASB Region Orsenhausen-Biberach auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung, ein weiteres Auto ging an das Seniorenzentrum Erolzheim. Der Wert der Spende beläuft sich bei diesen drei Autos auf rund 26 000 Euro. Finanziert wird die Spende aus dem Spendentopf des Gewinnsparens der VR-Bank Laupheim-Illertal.