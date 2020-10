VR-Bank macht Martinusladen in Laupheim mit gespendetem Auto mobil

Die VR-Bank Laupheim-Illertal spendet im Rahmen der Aktion „VRmobil“ zwei Fahrzeuge in die Region. Das Seniorenzentrum in Rot an der Rot sowie der Ökumenische Martinusladen in Laupheim können sich nun über ein neues Auto freuen.

Groß ist die Begeisterung bei den Mitarbeitern des Ökumenischen Martinusladens in Laupheim. Coronabedingt verschob sich die Fahrzeugübergabe um ein paar Monate. Bei der Schlüsselübergabe bedankte sich Diakon Ulrich Körner sichtlich erfreut und meinte: „Herzlichen Dank für die Bereitstellung des ,VRmobils’ und die Übernahme der Leasingraten für dieses Auto in den nächsten drei Jahren. Dadurch wird die Arbeit unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Martinusladens sehr unterstützt.“

Mit dem Caddy werden Lebensmittelspenden eingesammelt

Für Rosa Demuth, die ehrenamtliche Leiterin des Ökumenischen Martinusladens, ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Der geräumige Caddy ist eine wirkliche Erleichterung für unsere Arbeit“, betont sie. Mit dem Auto werden Lebensmittelspenden eingesammelt, die dann im Tafelladen in der Ulmer Straße an Bedürftige zu günstigen Preisen weitergegeben werden.

Aktion wird über Gewinnsparlose finanziert

Ermöglicht wurde diese Spende durch die Teilnahme der VR-Bank-Kunden beim Gewinnsparen. Beim Kauf eines Loses werden von den monatlich dafür gezahlten zehn Euro rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen und Institutionen sowie Kindergärten und Schulen gespendet. Auch das Projekt „VRmobil – Wir fördern die Region“ wird dadurch schon zum 13. Mal aus diesem Spendentopf gefördert. Insgesamt konnten in dieser Zeit in Baden-Württemberg 1399 „VRmobile“ übergeben werden.

Soziale Verantwortung übernehmen

„Als genossenschaftliche Bank übernehmen wir selbstverständlich gerne soziale Verantwortung für unsere Gesellschaft“, betont Marion Fakler von der VR-Bank Laupheim-Illertal. „Deshalb unterstützen wir mit diesem VRmobil die wichtige und wertvolle Arbeit des Ökumenischen Martinusladens in Laupheim.“