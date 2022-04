VR-Bank Laupheim-Illertal bilanziert bestes Ergebnis seit Gründung

Die Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal (VR-Bank) hat am Mittwoch ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2021 präsentiert. Die Genossenschaftsbank ist weiter auf Wachstumskurs und kann auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken. Erstmals überstieg das betreute Kundenvolumen die Drei-Milliarden-Euro-Marke. Mit einer Bilanzsumme von gut 1,5 Milliarden Euro „ist es das beste Geschäftsjahr seit dem Bestehen der Bank“, sagt der Vorstandsvorsitzende Dieter Ulrich bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch.

Überdurchschnittliche Nachfrage nach Krediten in 2021

„Erfolgreich in einem schwierigen Jahr.“ So bilanziert Dieter Ulrich die Geschäfte der VR-Bank Laupheim Illertal im abgelaufenen Jahr, das noch voll von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war. „Die Pandemie hat überall Spuren hinterlassen“, sagt Ulrich. Und mit Blick auf die aktuellen Ereignisse und den Krieg in der Ukraine sei es wichtig „auf dem Boden zu bleiben – demütig und stolz, dass wir so ein Ergebnis hinbekommen haben“.

Diese positive Geschäftsentwicklung führt Ulrich auch auf die überdurchschnittlich hohe Nachfrage nach Krediten zurück. Im Privat- und Firmenkundenbereich sorgte das Kreditgeschäft für einen Anstieg um 80 Millionen auf fast 900 Millionen Euro, das ist ein Plus von 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wichtigste Wachstumstreiber waren hier die gewerbliche Objektfinanzierung und die Baufinanzierung, so Ulrich. Im laufenden Jahr 2022 sei die Baufinanzierung jedoch anspruchsvoller geworden.

Die Zinsen für eine zehnjährige Finanzierung hätten sich seit Ende des vergangenen Jahres von einem auf zwei Prozent verdoppelt. „Die höhere Zinsbelastung ist schon ein Thema, das stärker in den Fokus rückt“, sagt Ulrich. Auch wenn man noch die Entscheidungen der EZB abwarten müsse lautet seine Prognose: „Die Zinswende dürfte schon da sein.“

Kundeeinlagen legen auf 1,1 Milliarden Euro zu

Bei den Kundeneinlagen hält der „Trend zu kurzfristigen Anlagen weiter an“, erklärt Ulrich. Hier spüre man die wirtschaftlich gute Situation im Landkreis, die Kunden wollten weiter kurzfristigen Zugriff auf liquide Mittel und parkten ihr Geld auf Tages- oder Termineinlagen. Diese verzeichneten einen Zuwachs von 90 Millionen Euro (plus 9,2 Prozent) auf 1,1 Milliarden Euro. Während die Zinsen für Kredite aktuell steigen, habe das jedoch bei kurzfristigen Anlagen noch keine Auswirkungen. „Beim Tages- und Termingeld tut sich nichts. Von positiven Zinsen für Einlagen sind wir weit weg“, erklärt Ulrich.

Hoch zufrieden mit dem besten Unternehmensergebnis seit Bestehen der Bank: Die beiden Vorstände der VR-Bank Laupheim-Illertal, Markus Langner (links) und Dieter Ulrich. (Foto: Ingo Rack/VR-Bank Laupheim-Illertal)

Diese anhaltende Niedrig-, beziehungsweise Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgte zudem für eine starke Ausweitung des Wertpapiergeschäfts. Dieser Trend ziehe sich über alle Segmente wie Investmentfonds, Vermögensverwaltung und Investmentzertifikate, so Ulrich. „Unsere Kunden reagieren damit auf das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die immer größer werdenden Herausforderungen auf die Altersvorsorge“, erklärt der Vorstandsvorsitzende. So stieg das betreute Wertpapiervolumen im vergangenen Jahr um 23,6 Prozent auf 614 Millionen Euro.

Zinsüberschuss weit über dem Vorjahrsniveau

Im Kundengeschäft freut sich Ulrich über einen „deutlich gestiegenen Zinsüberschuss“. Das sei eine „außerordentlich positive Entwicklung, auf die wir besonders stolz sind“, sagt Ulrich. Das Zinsergebnis lag im Jahr 2021 bei 25,6 Millionen Euro und damit um 22,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Vor allem das Wachstum im Kreditgeschäft habe hier den Ertrag gestärkt. Zum Anstieg hätten zudem die Beteiligungserträge aus Dividendenzahlungen der DZ Bank beigetragen, „die deutlich über dem Vorjahr lagen“, so Ulrich. Zugelegt hat auch das Provisionsgeschäft. Dieses steigerte sich um 235 000 Euro auf 10,6 Millionen Euro – ein Plus von 2,3 Prozent. Dies führt Ulrich maßgeblich auf die positiven Entwicklungen im Wertpapiergeschäft, aber auch auf die Vermittlung von Immobilien und sonstigen Finanzprodukten zurück.

Bank will Immobiliengeschäft weiter ausbauen

Eine zunehmende Bedeutung für die VR-Bank misst der Vorstand dem Immobiliengeschäft zu. Die Mieterträge im zurückliegenden Jahr belaufen sich auf fast 900 000 Euro. „Dieses Segment wollen wir in den nächsten Jahr weiter ausbauen“, erklärt Dieter Ulrich.

Durch die Sanierung und Modernisierung der Hauptstelle in Laupheim erhöhten sich die Verwaltungsaufwendungen auf 21,2 Millionen Euro. Die für die Bankenwelt wichtige Kennzahl Cost-Income-Ratio, das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag, von 61,8 Prozent bezeichnete Ulrich als „stabil und als Zeichen für die Ertragsstärke im abgelaufenen Geschäftsjahr“. Er und Vorstandskollege Markus Langner sind sich sicher, dass sich dies im laufenden Jahr anders darstellen wird. „Die Hauptbelastung der umfangreichen Sanierungsarbeiten werden wir erst in diesem Jahr sehen“, erklärt Langner.

Mit Sanierung auf der Zielgeraden

Dennoch sei man bei der Sanierung des Haupthauses am Laupheimer Marktplatz auf der Zielgeraden, erklärt Markus Langner. Trotz Handwerkerausfällen und den aktuellen Schwierigkeiten durch Materialmangel „haben wir in den letzten vier Wochen Zeit gut gemacht“, so Langner. Das ursprüngliche Ziel, bis zum Heimatfest komplett fertig zu sein, könne man zwar nicht halten. Langner rechnet allerdings fest damit, dass das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss auf der Marktplatzseite bis dahin fertig renoviert den Laupheimern zugänglich sind.

Insgesamt zeigte sich der Vorstand der VR-Bank mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Betriebsergebnis vor Bewertungsmaßnahmen verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um fast fünf Millionen auf 14,8 Millionen, eine Steigerung von 47 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern immerhin um 2,2 Millionen auf 14,9 Millionen Euro. Dieses positive Ergebnis führe jedoch zu einer deutlich höheren Ertragssteuerbelastung von 2,8 Millionen Euro, erläutert Langner. 11,5 Millionen Euro wurden den Eigenmitteln der Bank zugeführt. Für die Zukunftsfähigkeit der Bank ist das besonders wichtig, sagt Ulrich, „da die Bankenaufsicht stetig eine höhere Eigenkapitalanforderung stellt“. Das erfolgreiche Geschäftsjahr hat auch für die Anteilseigner eine positive Auswirkung. „Vorstand und Aufsichtsrat der VR Bank Laupheim-Illertal werden der Vertreterversammlung eine Dividendenausschüttung von zwei Prozent vorschlagen“, erklärt Ulrich.

Der Vorstandvorsitzende verweist auch auf das soziale Engagement der genossenschaftlichen Bank. 2021 habe die VR-Bank Projekte mit insgesamt 185 000 Euro unterstützt. Ulrich verweist unter anderem auf das Sonderprojekt zur Hochwasserhilfe Anfang Juni 2021 von 8500 Euro, sowie auf die VR-FörderAktion, bei der Vereine und Organisationen mit mehr als 60 000 Euro unterstützt wurden.

Urlich übt Kritik an geplanter Fusion

Zum Abschluss der Pressekonferenz richtet Vorstandsvorsitzender Dieter Ulrich den Blick auf die angekündigte Fusion der Raiffeisenbank Biberach mit der Volksbank Ulm-Biberach. Ulrich bezeichnet diese mögliche Fusion als „tiefen Riss durch den Kreis Biberach und eine Wiederholung eines strategischen Fehlers von 2008“. „Strategisch wäre es der bessere Weg, im Kreis Biberach enger zusammenzurücken“, erläutert Ulrich die Präferenzen seiner Bank. Doch als größte Genossenschaftsbank im Landkreis sei für die VR-Bank Laupheim-Illertal eine Fusion aktuell kein Thema.