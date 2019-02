Vorsorge schützt vor Sorgen

Die Schlagworte „Patientenverfügung“, „Vorsorgevollmacht“ und „gesetzliche Betreuung“ kennt fast jeder – was es damit aber konkret auf sich hat, ist längst nicht allen klar. Weil es sich um wichtige Themen handelt, möchte der Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ im Landkreis Biberach die zuletzt in Laupheim nicht mehr angebotenen Sprechstunden wiederbeleben. Einmal im Monat sollen Bürger an einem festen Wochentag im Laupheimer Rathaus die Gelegenheit haben, sich zu informieren.

Es kann jedem passieren, jederzeit und völlig unvorbereitet: Ein Verkehrsunfall oder ein Schlaganfall macht aus einem bis dato gesunden und unbeschwerten Menschen einen Menschen, der sein Leben nicht mehr selbst steuern kann. Nach dem ersten Schock über den Schicksalsschlag haben Angehörige unter vielen Fragen zu leiden: Wie geht es weiter? Wer kümmert sich um den Menschen, der sein restliches Leben auf Hilfe angewiesen ist? Wer entscheidet über medizinische Maßnahmen, die dieses vielleicht gar nicht mehr lebenswerte Leben verlängern sollen?

„Wir müssen verstärkt darüber aufklären, wie wichtig es ist, für den Fall einer schweren Erkrankung vorzusorgen“, sagt Dr. Egon Lanz, der vor 15 Jahren den Arbeitskreis „Vorsorge treffen“ im Landkreis Biberach mitgegründet hat. Der Mediziner weiß, wovon er spricht: Lanz war 22 Jahre lang Chefarzt an den vier Kreiskliniken und dabei unter anderem zuständig für die Intensivmedizin. „Ich bin vielen Patienten begegnet, die zum Beispiel nach einem Schlaganfall plötzlich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen konnten“, berichtet er. „Dabei kam gegen Ende zunehmend die ethische Frage auf: Verlängern lebensverlängernde Maßnahmen nicht auch das Leiden und Sterben?“ Mit einer Patientenverfügung könnte das unter Umständen verhindert werden, betont Lanz. Denn mit so einem Dokument erklärt ein gesunder Mensch, was medizinisch unternommen werden oder unterbleiben soll für den Fall, dass er selbst entscheidungsunfähig ist.

Ohne Vollmacht entscheidet Gericht

Doch das ist nur einer von drei Vorsorge-Bausteinen. Ein weiterer ist die Vorsorgevollmacht – eine persönliche Erklärung, mit der eine Vertrauensperson legitimiert wird, für den Vollmachtgeber im Bedarfsfall etwa Bankgeschäfte oder behördliche Angelegenheiten zu erledigen. Es sei ein Irrglaube, dass diese Aufgabe automatisch auf den Ehepartner des Betroffenen übertragen wird, stellt Egon Lanz klar. Dasselbe gelte für den dritten Baustein, die Betreuungsverfügung, mir der erklärt wird, welche Person als gesetzlicher Betreuer eingesetzt werden soll. „Im Zweifel wird dieser vom Gericht benannt“, erklärt Lanz.

Der Mediziner hat festgestellt, dass heute zwar viel mehr Menschen als früher über das Thema Vorsorge Bescheid wissen („Das haben wir den ehrenamtlichen Mitarbeitern unseres Arbeitskreises zu verdanken“), aber es sei noch viel Luft nach oben. Vor allem bei jungen Leuten. „Die meisten, die zu uns kommen, sind ältere. Doch auch ganz junge können schnell betroffen sein, etwa nach einem Motorradunfall.“ Die 24-jährige Annkatrin Schuh vom Dezernat Bildung, Betreuung & Soziales bei der Stadt Laupheim gehört zu den wenigen, die auch in jungen Jahren schon Vollmachten und Verfügungen unterschrieben haben. Sie habe zum Einen eine entsprechende Erfahrung im familiären Bereich gemacht, zum anderen studierte sie angewandte Gesundheitswissenschaft. „Da wurde mir die Bedeutung dieses Thema schnell bewusst.“

Erfahrene Ehrenamtliche

Damit dies noch vielen anderen Menschen in und um Laupheim so geht, möchte die Stadtverwaltung zusammen mit dem Arbeitskreis regelmäßige Vorsorge-Sprechstunden anbieten. „Wir hatten das Angebot ja schon mal, wollen es nun wieder vor Ort aufleben lassen und unsere soziale Funktion erfüllen“, sagt Dezernatsleiter Josef Schoch. Mit Brigitte Koch konnte eine erfahrene Ehrenamtliche für die Sprechstunden im Laupheimer Rathaus gewonnen werden. Sie ist seit mehr als zwölf Jahren Mitglied des Arbeitskreises „Vorsorge treffen“ und für den Bereich Schemmerhofen zuständig, und in ihrer 40-jährigen Dienstzeit als ehemalige Pflegedienstleiterin im Dialysezentrum Biberach hat sie schon viele Menschen kennengelernt, die plötzlich nicht mehr selbstständig entscheiden konnten. „Ich möchte gerne ein Mal im Monat, an einem festen Nachmittag, in Laupheim sein“, sagt sie. 45 Minuten dauert ein Gespräch, so dass sie bis zu vier an einem Termin führen kann. „Wichtig ist: Es sind Einzelgespräche, und wir dürfen nur informieren, aber keine Rechtsberatung leisten“, sagt Brigitte Koch.

Vertreten wird sie im Verhinderungsfall von Bärbel Gräser aus Hürbel, die im Arbeitskreis für das Illertal zuständig ist, und Unterstützung erhält sie mittelfristig von August Schaible aus Baustetten. Er ist beruflich im Rettungsdienst tätig und neu im Arbeitskreis.

Im Rathaus melden

Wer Interesse an einer Vorsorge-Sprechstunde hat, kann sich ab sofort bei Annkatrin Schuh im Dezernat Bildung, Betreuung und Soziales der Stadtverwaltung (Telefon: 07392/ 704-149, Mail: annkatrin.schuh@laupheim.de) melden. Vorsorgemappen liegen in den Rathäusern im Landkreis Biberach aus.